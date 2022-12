Le Comité syndical de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie et de la Faculté de Pharmacie (C-Snesup Fmos-Faph) a décrété depuis hier lundi 12 décembre une grève illimitée. Il l’a fait savoir par le biais d’un avis signé et cacheté par le secrétaire général, Dr Hamma B Maïga, le 10 décembre 2022.

Le Comité syndical de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie et de la Faculté de Pharmacie (C-Snesup Fmos-Faph) est sur le pied de guerre. Les travailleurs de ces structures sont dans la dynamique de se faire entendre à travers une cessation de travail qu’ils ont entamé depuis hier lundi 12 décembre 2022.

Cette décision est prise après l’adresse des lettres à qui de droit. Il s’agit de la lettre n°2022000037/MESRS/-DFM du 15 février 2022 et la lettre n°20220044/MEF/DGB/SDEO/DN du 15 mars 2022. A ces correspondances, il faut ajouter les multiples démarches des responsables du Comité au rectorat qui se sont soldés par un échec.

Pour déclencher cette grève, ils s’appuient sur l’avis de la base lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2022, la non satisfaction des points de revendication, le procès-verbal de non conciliation du 3 novembre 2022, le préavis de grève du 24 novembre 2022, les propositions du rectorat à la rencontre du 18 novembre 2022 et le procès-verbal de non conciliation du 8 décembre 2022.

Issa SANTARA

