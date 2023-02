Université Mary Saint Claire : La troisième promotion baptisée “Pr Akory Ag Iknane”

La 3e promotion de l’Université Mary Saint Claire (UPMSC) au nombre de 33 étudiants porte désormais le nom de Pr. Akory Ag Iknane, ex-coordonnateur à la réponse face à la Covid-19. La cérémonie de baptême s’est déroulée la semaine dernière dans l’enceinte de l’Université à Missabougou en présence du parrain, des nouveaux diplômés, des parents amis et surtout de la promotrice de ladite Université Mme Kéita Mariam Bouaré.

Cette cérémonie de baptême a également enregistré la présence des représentants du président d’honneur de la 2e promotion, le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, de la marraine de la première promotion, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l’Education nationale.

Le choix de Pr. Akory Ag Iknane, selon les responsables de cette école, n’est pas fortuit, car il est selon eux une référence au Mali sur le plan professionnel et social. Akory Ag Iknane, faut-il le rappeler est un professeur titulaire en santé publique nutrition spécialisé en politique organisation et gestion des systèmes de santé planification et évaluation des programmes de santé… Il a eu à occuper divers postes de responsabilité notamment coordonnateur national à la réponse face à la Covid-19, directeur général de l’Institut national de la santé publique, directeur général de l’Agence nationale d’investissements aux collectivités territoriales (ANICT), directeur général de l’Agence de la sécurité sanitaire des aliments pour ne citer que ceux-ci. Il a été consultant et a fait des recherches auprès de plusieurs organismes. En somme, il ressort que de 1989 à 2022, Pr. Akory a participé en tant qu’auteur, coauteur ou contributeur à la production de plus de 70 publications ouvrages ou articles scientifiques couvrant plusieurs domaines de la santé.

Le directeur général de l’Université Mary saint Claire, Cheickna Hamala Bathily a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de la promotrice de l’UPMSC. A cet effet, il a rappelé que cette Université a été fondée en 2017 par Mme Kéita Mariam Bouaré en vue de contribuer à l’édification d’un Mali fort dans le secteur de l’éducation car elle est la continuité du lycée privé Mary Saint Claire. Cette école supérieure, pour son directeur, offre aux bacheliers un cadre et un enseignement de qualité dans les domaines de la gestion, du droit et de l’ingénierie et de l’informatique au niveau licence et Master.

“Nos formations sont organisées selon les standards du LMD et les programmes sont homologués par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et depuis décembre 2022 par le Cames”, a précisé le directeur. Il a aussi révélé que la promotrice Mme Kéita Mariam Bouaré a accordé à titre exceptionnel e un contrat de travail dans ses entreprises d’une durée de 6 mois au major de promotion afin de lui faciliter son insertion professionnelle et le 1er de chaque filière aura un stage rémunéré de six mois.

A la suite du directeur général, le représentant du corps professoral a remercié la promotrice, Mme Kéita Mariam Bouaré, pour sa détermination afin de faire de cette école une université de référence au Mali car pour lui rares sont les écoles qui ont atteint le niveau de l’Université Mary Saint Claire en termes d’investissement en infrastructures. Quant au parrain de cette 3e promotion, Pr. Akory Ag Iknane, il a remercié la promotrice de l’Université sur le choix porté sur sa modeste personne. Il a prodigué des sages conseils aux nouveaux diplômés. Selon lui, cette promotion porte un nom qui a tout un symbole car Iknane en langue tamasheq veut dire parfait. Il a révélé que pour être parfait, il faut être perpétuellement à la recherche du savoir qui doit être accompagné par le savoir-être et le savoir-faire. Autres conseils donnés par Akory aux membres de sa promotion c’est de poursuivre les études jusqu’au niveau master et doctorat, d’être honnête et intègres.

La promotrice, Mme Kéita Mariam Bouaré, a encouragé le corps enseignant à poursuivre l’enseignement de qualité qu’ils dispensent avant de féliciter les étudiants pour leur assiduité et les parents d’élèves pour leur accompagnement. Elle a pris l’engagement de continuer à promouvoir les conditions de travail des enseignants et des étudiants ainsi que pour l’insertion socioprofessionnelle des étudiants.

La cérémonie fut également marquée par la remise d’attestations aux différents parrains des promotions et aux meilleurs étudiants et professeurs. Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :