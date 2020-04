Les électeurs maliens se sont rendus aux urnes, ce dimanche, pour élire des députés. A Bamako, l’épicentre de la pandémie du COVID-19, les électeurs se comptaient à bout de doigts dans la plupart des centres de vote.

A Bamako, les bureaux de votes du second tour des élections législatives se sont ouverts au moment indiqué sans enregistrer des retards ni des incidents. Le chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, qui a maintenu la tenue de ces scrutins malgré la présence du COVID-19, a très vite accompli son devoir citoyen au centre de vote de l’École fondamentale Mamadou Simaga de Badalabougou. Ainsi, Il a donné l’exemple en postant une photo de lui sur les réseaux sociaux dans laquelle ont le voit entrain d’observer scrupuleusement les mesures sanitaires mise en place dans le centre de vote.

Dans la plupart des centres de votes du district, la disponibilité d’un masque pour chaque électeur, les gels hydro-alcooliques et les récipients de lavages de mains ne font pas défaut.

Plusieurs associations de la société civile, conscientes de la promiscuité que les attroupements des masses peuvent créer le jour du vote, se sont mobilisées pour le respect de ces mesures barrières et l’observation des dispositions de lavage de mains. Ainsi, pour la sécurisation des scrutins sur le plan sanitaire, le RENAJEM et ses associations partenaires ont participé à la sensibilisation des électeurs pour le respect strict des mesures barrières contre COVID19. Ces jeunes volontaires habillés en gilets jaunes et déployés devant certains centres de votes montraient aux électeurs les dispositifs de lavages des mains et le respect de la distanciation physique sur la base lignes blanches devant le bureau. Le tout couronné par la distribution de masques à chaque électeur.

Ces mesures prises par le gouvernement pour booster le taux de participation ne semblent pas produire les effets escomptés. « Les kits sanitaires sont disponibles, mais l’affluence n’est pas au rendez-vous », nous confie Salif Traoré, président du centre de vote de Taliko. Certains bureaux de votes ont eu de la peine à atteindre les 50 électeurs avant midi.

Après un premier tour chaotique en termes de dispositions sanitaires prises, le gouvernement du Mali s’est racheté à ce second tour en améliorant les conditions sanitaires et les mesures barrières. Ainsi, les autorités ont passé une commande de 20 millions de masques où 10 millions ont été livré dans tous les centres de votes. En commune IV du district de Bamako, où nous avons passé, les autorités semblent relever le défi des dispositions sanitaires dans la plupart des centres contre la pandémie du COVID-19. Mais beaucoup restent à faire pour convaincre les Bamakois à sortir massivement pour accomplir leur devoir citoyen. Le premier tour des législatives dans la capitale avait fini par un taux de participation de près de 12%.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

