APEJ : 20 ans et des acquis !

Les administrateurs de l’Apej ont tenu ce 7 février 2023, la 26e session ordinaire du conseil d’administration de la structure. Réunis au CNPM autour du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakary Doumbia, président du conseil d’administration, ils ont examiné et approuvé plusieurs documents dont le procès-verbal de la 25e session ordinaire en date du 1er février 2022, les procès-verbaux des 31e et 32e sessions extraordinaires respectivement du 26 novembre 2021 et du 11 novembre 2022, le point d’exécution des résolutions et recommandations issues de la session du 1er février 2022, le rapport d’activités et le rapport d’exécution du budget 2022, le plan d’actions et le projet de budget 2023, une note sur la stratégie de mobilisation de ressources ainsi que le rapport d’exécution du contrat annuel de performances 2022 et le projet de contrat annuel de performances 2023.

En 2022, l’Apej a accompagné quelque 10 000 jeunes dont 1887 dans le cadre des actions de renforcement de l’employabilité, 5991 dans le cadre des activités liées au développement de l’esprit d’entreprise alors que 28 plans d’affaires ont été enregistrés, 326 projets financés pour un montant de 273 690 000 F CFA dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention avec Lux Dev.

Le ministre s’est félicité de ces résultats et a exprimé sa reconnaissance à Lux Dev, SwissContact, l’OIM, la Fao, la Bad, Enabel, la Coopération Suisse, les Conseils régionaux de Mopti, Sikasso et Tombouctou, l’Union européenne et le Pnud qui ont permis à l’Apej d’exécuter des activités sur le terrain au profit des jeunes, notamment dans les composantes entreprenariat.

Au cours de l’exercice 2023, l’Apej mettra en œuvre 38 activités qui permettront de toucher directement 7120 jeunes dont 150 jeunes en stage de qualification professionnelle dans les entreprises privées, 2000 jeunes en stage de formation professionnelle, 420 jeunes à former sur les chantiers écoles, 3000 jeunes seront sensibilisés en entrepreneuriat, 1250 jeunes seront formés en entreprenariat en lien avec les programmes de Lux Dev, 200 jeunes seront formés en entreprenariat en lien avec les programmes PBF de la Fao. En outre 100 kits/projets seront financés dans le cadre de la Bourse de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le ministre Doumbia a invité les administrateurs à se mobiliser davantage pour donner à l’Apej les moyens de sa mission dont la pertinence socioéconomique n’est plus à démontrer particulièrement dans le contexte actuel de crises dont l’une des solutions se trouve dans la recherche d’opportunités professionnelles et économiques pour le maximum de jeunes, urbains comme ruraux, diplômés ou non diplômés.

L’Apej, qui a 20 ans cette année, a pour missions de concourir à la création d’emplois pour les jeunes en milieux rural et urbain, diplômés ou non, notamment en facilitant l’accès au marché du travail et au crédit.

Son objectif est de contribuer au développement économique et social du pays à travers la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de la formation professionnelle en offrant aux jeunes maliens âgés de 15 à 40 ans des opportunités d’emploi dans les différents secteurs d’activité économique à travers l’emploi salarié ou l’auto-emploi.

Sur la période de référence, 2004-2022, les interventions de l’Apej ont touché directement 215 000 jeunes. A la suite du 2e Programme Emploi-jeune qui a été évalué, un troisième programme a été élaboré et attend sa validation. En outre, au cours de 2023, l’Apej va engager des actions de recouvrement pour les prêts en souffrance auprès des jeunes promoteurs sur toute l’étendue du territoire.

Casimir Sangala / Apej

