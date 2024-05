Le 22 mai de chaque année marque la Journée internationale de la diversité biologique, une date proclamée par les Nations unies en 2000 pour sensibiliser à l’importance de la biodiversité et à la nécessité de sa préservation.

Le thème de 2024, “Faites partie du plan”, appelle à une action collective pour inverser la perte de biodiversité d’ici à 2030, en soutenant le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, aussi connu sous le nom de Plan pour la biodiversité.

Le Mali, un pays riche en diversité écologique, fait face à une crise de biodiversité alarmante. Situé dans la zone soudano-sahélienne, le pays abrite une variété d’écosystèmes, allant des déserts et savanes aux forêts et zones humides. Cependant, ces richesses naturelles sont gravement menacées.

Les forêts du Mali ont subi une perte dramatique au fil des ans. Depuis le début du XXe siècle, environ 70% des forêts originelles ont disparu. Actuellement, le taux de déforestation annuel est d’environ 1%, soit une perte de près de 100 000 hectares de forêts chaque année. En outre, la désertification affecte environ 40% du territoire national, exacerbée par le changement climatique et l’exploitation excessive des ressources naturelles.

Perte de biodiversité

La biodiversité malienne connaît également un déclin rapide. Au cours des 50 dernières années, au moins 200 espèces animales et végétales ont disparu du pays. Actuellement, plus de 300 espèces sont menacées d’extinction, y compris des animaux emblématiques comme les éléphants dont la population a chuté de plus de 90% depuis les années 1970.

Impacts sur les populations locales

La perte de biodiversité a des répercussions directes sur les populations locales. Environ 80% de la population rurale dépend de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche pour sa subsistance. La dégradation environnementale réduit la productivité agricole, augmentant ainsi la pauvreté et la vulnérabilité des communautés locales.

La préservation de la biodiversité est cruciale pour le développement durable du Mali. Le pays doit urgemment adopter des mesures pour protéger ses ressources naturelles. Cela inclut la sensibilisation des populations locales, l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles, la mobilisation de ressources financières pour la conservation, le développement de pratiques agricoles et forestières durables, ainsi que le renforcement de la lutte contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages.

Actions et initiatives

Le gouvernement du Mali a mis en place des mesures pour préserver la biodiversité, telles que la création d’aires protégées et l’adoption de lois pour protéger les espèces menacées. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour faire face aux défis croissants. Il est essentiel de sensibiliser les populations locales à l’importance de la biodiversité et de les impliquer dans les efforts de conservation. Des programmes éducatifs et des initiatives communautaires peuvent jouer un rôle vital dans ce processus.

Le renforcement des politiques de conservation et la mobilisation de ressources financières adéquates sont indispensables. Des partenariats avec des organisations internationales et des ONG peuvent également apporter un soutien crucial. La situation de la biodiversité au Mali est critique, mais il est encore possible d’inverser la tendance.

En cette Journée internationale de la diversité biologique, il est crucial que chaque individu, communauté et institution fasse partie du plan” pour préserver les richesses naturelles du Mali pour les générations futures. La biodiversité joue un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre écologique, la fourniture de services éco-systémiques et la lutte contre le changement climatique. Il est donc impératif de poursuivre les efforts pour protéger et restaurer cette précieuse biodiversité.

