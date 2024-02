Au centre de la polémique : une fonderie contestée par la population de Dialakoroboubou

La fonderie industrielle dont il s’agit ici, à savoir la Société GOLBAL FOUNDRY MALI-SARL, ne répondait pas aux normes requises, puisque située en plein cœur des habitations. Si le Directeur Régionale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances a reconnu avoir été induit en erreur et décidé d’annuler sa décision et que le promoteur a lui-même décidé de surseoir à son projet, il se trouve que le Gouverneur de Koulikoro en a décidé autrement : Il refuse de signer la décision d’annulation du Directeur Régional de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et Nuisance !

Pour rappel, après dénonciation et visite du site par le Directeur Régional de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et Nuisances (DRACPN) de Koulikoro, celui-ci a reconnu avoir été induit en erreur et préparé aussitôt un projet de décision de fermeture de ladite fonderie que le Gouverneur n’a pas voulu signer. Pour quelle raison ? Le Gouverneur a-t-il des intérêts particuliers à défendre ? S’est-il mis d’accord avec le promoteur, qui dit pourtant vouloir surseoir à son projet ? Des questions se posent !

Aperçu sur la décision du Directeur Régional de l’Assainissement du Contrôle des Pollutions et Nuisances de Koulikoro

LETTRE N023 0/128/08/DRACPN PORTANT APPROBATION DE RAPPORT DE NOTICE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES)

“Objet : RAPPORT DE NOTICE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE FONDERIE ARTISANALE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE DIALAKOROBOUGOU, le COMMUNE DE MOUNTOUGOULA, CERCLE DE KATI, REGION DE KOULIKORO

Faisant suite au dépôt du rapport cité en objet, j’ai l’honneur de vous informer que la DRACPN/KKRO a approuvé ledit rapport. Le promoteur de Société GOLBAL FOUNDRY MALI-SARL est autorisé à exécuter le projet sur le plan environnemental. Toutefois, conformément à l’article 37 du Décret N°2018- 0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’Etude et à la Notice d’Impacts Environnemental et Social, le promoteur doit nécessairement mettre en œuvre le Plan de Surveillance Environnementale et de Suivi Environnemental de son projet conformément au contenu du projet de notice.

Cette mise en œuvre doit se faire en collaboration avec le Service de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (SACPN) de Kati, les services techniques concernés et l’administration locale. Vous en souhaitant bonne réception, veuillez accepter, l’expression de mes sentiments de franche collaboration”. NB: La présente Lettre d’Approbation est valable seulement pour l’unité artisanale, l’EIES sera obligatoire en cas de son érection en unité industrielle (cf Chapitre II, Article 13 du Décret N°2018-0991/P-RM du 31 Décembre 2018, relatif à l’Etude et à la Notice d’Impacts Environnemental et Social…

Après certes un début d’aménagement, et suite aux différentes protestations des populations de Dialakorobougou, le promoteur a décidé de revenir sur sa décision et présenter ses excuses aux populations et de saisir l’opportunité de bien réparer le tort qu’il a posé. Mais coup de théâtre, le Gouverneur de Koulikoro refuse encore à ce jour de signer la décision du DRACN ! Que veut donc le Gouverneur ? Cherche-t-il à défier les populations de Koulikoro, via Dialakorobougou, et partant, attiser le feu au Mali ? Aux autorités de la Transition de prendre toutes leurs responsabilités !

