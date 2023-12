Changement de température : Comment expliquer le phénomène ?

Depuis mi-novembre, on constate une variation de température. Tantôt la météo annonce qu’il fera chaud, tantôt froid. Comment expliquer cette variation de température ?

Les nuages le matin, le vent violent au milieu de la journée et la fraîcheur souvent accompagnée par le vent qui souffle au soir. C’est ce qui caractérise la température de ces dernières semaines. Cette variation de température est scrutée par les Maliens qui se demandent réellement si cette année il fera froid.

Fera-t-il beaucoup de froid cette année ? Comment expliquer ce changement de température avec ces coups de vent qui peuvent durer toute la journée, voire au milieu de la nuit ?

Pour Ismahila Koumaré, chef du service observation et prévision météorologique, “ce changement est normal. Il ne fera pas assez froid cette année, dans l’ensemble, au Mali comme les deux dernières années et comparativement à la climatologie des années de 1991 à 2020. La température pour cette année sera proche de la normale ou supérieure à la normale. C’est-à-dire qu’il ne fera pas assez froid cette année. D’ailleurs on va assister à des coups de vent forts qui vont souffler au nord-est. En d’autres termes, c’est l’harmattan qui soufflera la plupart du temps dans le désert en se dirigeant vers le Sud. Par endroits, l’harmattan sera associé à des poussières en suspension ce qui va réduire considérablement la visibilité”.

Au regard des explications d’Ismahila Koumaré, ce changement de température entraîne déjà son lot de maladies. Le rhume, les toux sèches et grasses sont les épidémies du moment. Les pédiatres et les médecins généralistes accueillent le plus grand nombre de malades souffrant de rhume, d’angine de toux.

Médecin généraliste au Centre santé de référence de la Commune III du district de Bamako, Dr. Youssouf Sidibé, donne des conseils et orientations sur les bonnes pratiques à adopter : “Plus l’humidité est faible plus les toux et les rhumes deviennent courants mais ça va dépendre de la personne car certains résistent plus à la fraîcheur que d’autres avec des personnes qui ont des problèmes cardiaques, les enfants et les vieilles personnes. Le corps va essayer de s’adapter à ce changement brusque qui par la suite entrainera un sèchement de la voie respiratoire. Ce manque d’humidité dans les voies respiratoires va causer les toux, les rhumes… Alors pour éviter ou prévenir contre ces maladies, on doit surtout humidifier les narines avec l’huile naturelle et boire beaucoup d’eau pour hydrater la peau et couvrir le corps”.

Korotoumou Konaté

(Stagiaire)

