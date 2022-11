Le monde s’apprête à vivre la 27ème conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations-Unies, COP 27, en prélude à l’événement les parties prenantes maliennes sous le leadership du gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers se concertent dans une rencontre intitulée ‘Atelier Consultatif en préparation de la COP27’ en vue de discuter des priorités du Mali, les examiner et valider. C’est du 03 au 04 novembre 2022 au Parc National de Bamako.

Organisé sous le leadership du ministère de l’environnement en partenariat avec le Royaume –Uni, le PNUD, le NDC, l’atelier consultatif réuni les différents acteurs autour des priorités du Mali à porter à la COP27. Durant deux jours d’échanges, les participants auront à élaborer une feuille de route assortie à un plan d’actions que le Mali aura à porter à la 27ème conférence des parties à la conventions cadre des Nations -Unies sur le climat. L’ouverture des travaux présidés par le ministre Modibo Koné en charge de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, a été pour lui de contextualiser la rencontre et ses objectifs. Et pour le ministre Koné, il est essentiel que l’ensemble des acteurs concernés soient consultés sur les priorités maliennes avant le départ pour la prochaine COP prévue pour le 7 au 18 novembre prochain en Egypte à laquelle le Mali participera. Un enjeu de taille selon le ministre surtout quand on sait que le Mali figure parmi les 15 pays pilotes chargés de développer une initiative « Accélération de l’adaptation » qui vise à créer un groupe de travail pour aider un groupe représentatif de pays en développement à transformer un ensemble de priorités d’adaptation. Quant aux PTFs notamment les représentants du Royaume- Uni et celui du PNUD, tous ont salué la bonne santé de leur coopération avec le Mali et assurer de leur soutien. Toutefois dans les interventions on note que le financement à l’adaptation reste à la traîne comparativement à l’ampleur du problème.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

