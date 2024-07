Depuis quelques semaines, les premières pluies se sont abattues sur le sol malien annonçant le début l’hivernage. Mais comme tous les ans, ce moment coïncide avec le curage des caniveaux. À Bamako plus précisément, il n’est pas évident de faire le tour d’un quartier sans remarquer des caniveaux curés et les déchets laissés à même le sol.

Le curage des caniveaux est une action de base qui est censée prévenir les risques d’inondation, faciliter le bon écoulement des eaux usées et de ruissellement et la libre circulation des populations pendant la saison des pluies. Pour cette raison, les autorités locales, notamment la mairie centrale dresse un programme de curage des caniveaux à travers la ville.

Bien que cette opération joue un rôle incontournable dans la prévention des risques liés à l’inondation, il convient de noter que cet acte est très souvent négligé. Ainsi, chaque année à la même période, les caniveaux obstrués deviennent une source majeure de problèmes. Quand bien même les populations locales font de ces collecteurs et caniveaux une poubelle à ciel ouvert, ils y jettent tout ce qu’ils peuvent, que ce soit les feuilles mortes, les déchets plastiques, les restes d’aliments, les couches pour bébé…

Des déchets qui, naturellement, entravent le bon écoulement des eaux de pluie et qui transforment souvent les rues en rivières. Sur les grandes artères de la ville, cette réalité se révèle chaque année, lorsqu’il pleut abondamment sur Bamako. Les caniveaux obstrués mélangés avec la forte pluie rendent le trafic difficile et mettent en danger la vie des résidents.

Mamoudou Kané, usager, affirme avoir été victime de ce problème. “Je me suis une fois retrouvé dans une fosse remplie d’eau sans le savoir. Et je vous assure que ça m’a été fatal”, témoigne-t-il.

Pour éviter de tels désagréments, les municipalités doivent se mobiliser bien avant le début de l’hivernage pour curer les caniveaux des différents quartiers. Cette tâche, souvent perçue comme facultative, est en réalité essentielle pour maintenir la ville fonctionnelle et assurer la sécurité des citoyens pendant la saison des intempéries. Raison pour laquelle chaque année, la mairie du district de Bamako lance des opérations de curage des caniveaux pour prévenir les inondations.

Pour la même cause, la direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances (DNACPN) procède au curage, à l’enlèvement et à l’évacuation des déchets des collecteurs dans le district de Bamako tous les ans. Pour cette opération, l’état débloque des centaines de millions de F CFA pour financer le projet qui se fait de façon annuelle.

Mais lorsque ces opérations tardent à commencer, au niveau des quartiers, des populations unissent leurs efforts pour ne pas être victimes des caniveaux non curés. Pour celles-ci, le curage est l’une des activités les plus priorisées à l’approche de l’hivernage. Les constats prouvent que les quartiers où cette opération est réalisée de manière proactive sont beaucoup moins sujets aux inondations et aux dégâts matériels.

Siguéta Salimata Dembélé

(Stagiaire)

