Inondations au Mali : 700 ménages dans la région de Ségou attendent assistance

Du 1er août au 6 septembre 2024, des inondations dues aux fortes pluies ont fait que 14 400 individus sont sinistrés dans la région de Ségou et 2 000 dans celle de San. Ce sont aussi 700 ménages dans la ville de Ségou et les communes environnantes qui n’ont pas encore reçu d’assistance. C’est ce que révèle un rapport le bureau de la Coordination des affaires humanitaire des Nations Unies (OCHA) au Mali publié le 15 septembre 2024.

En effet, Selon la Coordination des affaires humanitaire des Nations unies (OCHA) Mali, du 1er août au 6 septembre 2024, des fortes pluies se sont abattues sur les régions de Ségou et San, provoquant des inondations dans plusieurs communes. « Ces inondations ont causé le décès de 8 personnes et touché 2 332 ménages avec plus de 14 400 individus sinistrés, selon l’enregistrement biométrique. Environ 63% de ces personnes sont des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Les services sociaux de base sont fortement impactés par ces inondations avec 25 écoles effondrées et 24 autres occupées par les populations sinistrées », précise le document. Et d’ajouter, « des dégâts importants sont notifiés dans différents domaines, plus de 5 700 hectares de champs détruits, 2 745 points d’eau endommagés et 5 780 latrines détruites et le Centre de Santé de Référence (CSRéf) de Bla mis hors service ». Pour la région de San, mentionne le document, il y a 330 ménages affectés pour 2 000 individus, 450 maisons endommagées ou effondrées, 102 latrines détruites ainsi que 46 hectares de champs détruits.

Le rapport de l’Agence onusienne souligne que « le gouvernement malien a fait une donation de plus de 75 tonnes de vivres pour les sinistrés de Bla. Les agents de l’État ont facilité l’hébergement d’urgence dans les bâtiments publics des personnes touchées par les inondations dans tous les cercles. La coordination de la réponse est assurée par les préfets, les maires, avec l’implication d’OCHA et le service du Développement Social. Ce dernier s’occupe aussi de l’enregistrement biométrique. À l’appel des Autorités régionales, OCHA a lancé une alerte aux partenaires humanitaires actifs dans ces régions afin de déployer une réponse rapide aux besoins des personnes sinistrées», peut-on lire dans le document ».

En termes de besoins urgents et de la réponse humanitaire, OCHA énumère entre autres : « l’assistance multisectorielle (vivres et non vivres) pour les 2 232 ménages touchés par les inondations, dont 700 ménages dans la ville de Ségou et les communes environnantes qui n’ont pas encore reçu d’assistance ; la libération urgente de 24 écoles occupées par les populations touchées par les inondations dans les centres d’animation pédagogiques de Ségou, de Bla, de Niono et de Sarro (cercle de Macina) ; la remise en état de fonctionnement du Centre de Santé de Référence (CSRéf) de Bla et l’adduction d’eau de la ville ; l’appui à la reconstruction des habitations endommagées par les inondations et la construction des digues de protection pour les villages qui sont menacés par les eaux des fleuves Niger et Bani ; la mise à l’échelle des projets de résilience pour les agriculteurs et les éleveurs qui ont perdu leurs moyens de subsistances ».

Fabrice Abdoul

Source : Plume Libre

Commentaires via Facebook :