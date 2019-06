Dans le cadre des activités du lancement de l’opération des 100 000 branchements sociaux dans le district de Bamako et environs, les directions générales de la SOMAPEP-SA et de la SOMAGEP-SA ont organisé, le mercredi 12 juin 2019, une conférence de presse pour annoncer le démarrage officiel et progressif des travaux. La conférence était coanimée par les directeurs généraux de la SOMAPEP-SA et de la SOMAGEP-SA respectivement Yénizanga Koné et Boubacar Kane. Selon les conférenciers, le projet de Kabala permettra un accès facile et à moindre coût le robinet dans l’ensemble du district de Bamako et environs dont le coût sera de 20 000 FCFA au lieu de 120 000 FCFA habituellement.

Initié en 2002 et lancé en 2015 par les plus hautes autorités, pour résoudre définitivement le problème de déficit d’eau à Bamako et de permettre l’alimentation en eau potable de plus de 1200000 personnes, le projet structurant de Kabala, qui compte quatre phases ou tranches, est adossé au schéma directeur d’alimentation en eau de la ville de Bamako en eau potable jusqu’à l’horizon 2032. Dans son intervention au cours de ladite conférence qui a eu lieu au siège de la SOMAPEP-SA, le directeur général de la SOMAGEP-SA, Boubacar Kane a relevé que la production d’eau de la première tranche de la Station de Pompage de Kabala, soit 144000 mètres cubes par jour (m3 / jour), autrement dit, 144 millions de litres d’eau par jour, est disponible dans le réseau de la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-SA) grâce aux efforts remarquables du Gouvernement de la République du Mali, de la Société malienne de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP-SA) et de la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-SA). Selon lui, la mise en eau officielle des installations a été faite, le samedi 1er juin 2019, par le premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé. D’ici au 31 décembre 2019, dira-t-il, la deuxième tranche, encore 144 millions de litres d’eau par jour, sera mise en service pour porter l’apport de Kabala à 288 millions de litres d’eau par jour.

Accès facile et à moindre coût le robinet

Quant au réseau de distribution, expliqua-t-il, il a été renforcé d’une longueur de 1400 km. Pour sa part, le directeur général de la SOMAPEP-SA, Yénizanga Koné a expliqué que pour booster la consommation de l’eau produite par l’usine de Kabala, le Gouvernement du Mali, à travers le département de l’Energie et de l’eau et ses partenaires techniques et financiers l’Agence française de développement (AFD), l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM), la Coopération Italienne (CI), la Banque Européenne Investissement (BEI), la Banque Islamique pour le développement (BID), et la Banque Africaine de développement (BAD) ont initié un vaste programme de branchements sociaux, 100 000 au total. Selon les conférenciers, cette nouvelle approche d’accès facile et à moindre coût au robinet, qui s’étendra sur l’ensemble du district de Bamako et environs, vise à permettre l’accès du plus grand nombre de populations. Pour eux, ces branchements sociaux seront subvention par l’Etat dont le coût du branchement social sera de 20 000 FCFA au lieu de 120 000 FCFA habituellement. Selon Boubacar Kane, les agences concernées d’abord par l’opération sont : l’Agence de Bacodjicoroni ACI (5000 branchements sociaux), l’Agence de Faladié (4500 branchements sociaux) et l’Agence de Banankabougou (2500 branchements sociaux). Par la suite, a-t-il dit, l’opération s’étendra, dans les 2 mois à venir, aux 6 autres agences commerciales pour couvrir l’ensemble de la ville de Bamako et environs.

Moussa Dagnoko

