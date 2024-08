Mali : Gestion des #inondations : Le chef de l’État décrète l’état de catastrophe nationale

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété l’état de catastrophe nationale, aujourd’hui (vendredi 23 août) lors d’un Conseil des ministres extraordinaire statuant sur les cas d’inondations survenues au Mali ces derniers jours.

Pour faire face à cette calamité naturelle, le colonel Assimi Goïta a décidé de mettre à la disposition du gouvernement une enveloppe de 4 milliards de Fcfa.

Ces décisions interviennent au lendemain de sa visite au Centre de coordination et de gestion des crises (Cecogec). Objectif : s’imprégner des mesures et dispositions prises pour minimiser les pertes en vies humaines et l’ampleur des dégâts matériels.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a apprécié ces mesures du président de la Transition. Selon le général Daoud Aly Mohammedine, le décret relatif à l’état de catastrophe nationale, une décision très importante, autorise le département de la Sécurité à mobiliser tous les moyens de l’État dans le cadre de l’assistance et de la protection des les personnes font face aux différentes catastrophes.

Il ajoutera que les 4 milliards de Fcfa seront au profit du Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes pour prendre en compte certains besoins très urgents. «D’abord, les services de secours pour leur permettre d’avoir des équipements adaptés afin de faire face rapidement à tout ce qui est secours à la population.

Ensuite, pour réaliser des besoins très urgents des services du développement social dans le cadre de l’assistance et de secours aux sinistrés… Nous avions activité aussi le Cecogec et le plan de secours au Mali», a expliqué le général Daoud Aly Mohammedine, soutenant que toutes ces dispositions vont permettre de prendre des mesures fortes pour apporter le maximum d’assistance à notre population.

Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, a déclaré que ces mesures du président de la Transition permettront d’accompagner la prise en charge des victimes des inondations en renforçant les stocks alimentaires et non alimentaires. Elles aident son département à prévenir les cas de maladies hybrides, comme le choléra, qui peuvent être consécutives aux inondations.

Faut-il rappeler que notre pays a enregistré, depuis le début des inondations, 122 cas ayant entraîné 30 morts et 104 blessés.

Oumar DIAKITE

