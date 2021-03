Préservation de l’environnement : La ministre Bernadette Keita renforce les capacités des femmes de Mopti sur la lutte contre les changements climatiques

En visite dans la Venise malienne, la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Mme Bernadette Keïta a procédé au lancement de plusieurs activités en lien avec la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Femme et changement climatique était au cœur de la visite de travail du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable et sa délégation dans la région de Mopti. En présence du Colonel Major Abass Dembélé, la délégation ministérielle a mis en première ligne le rôle capital des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Pour ce faire, de la ville de Mopti à Sevaré, Mme Bernadette Keïta a visité les stands des groupements des femmes de la région de Mopti dans le cadre de la restauration et la protection des ressources forestières et la transformation des produits forestiers non ligneux du Programme AGCC 2.

Lequel programme travaille, selon elle, à atteindre les objectifs de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à accroître la résilience des populations face aux effets climatiques. Occasion indiquée pour la ministre Bernadette Keïta de plaider pour une meilleure représentativité des femmes dans tous les aspects découlant de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Toujours à Mopti, elle a lancé le cadre de concertation des intervenants du secteur forêt et changement climatique. Ce cadre, faut-il le rappeler, ambitionne de mettre en œuvre un mécanisme institutionnel inclusif d’échange, de dialogue et d’aide à la décision entre les différents partenaires impliqués dans la mise en oeuvre des actions d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique. C’est ainsi que Mme Bernadette a expliqué que ce cadre contribue à l’appropriation du thématique « changement climatique » par les décideurs techniques et politiques, la connaissance par l’Etat du patrimoine ligneux du pays et la mise œuvre des activités d’atténuation et d’adaptation des effets du changement climatique. A l’en croire, l’animation de ce cadre se poursuivra et aidera à mieux partager les actions d’afforestations et de gestions durables des terres par les acteurs concernés. L’objectif final, ajoute la ministre est d’inventorier et répertorie les bonnes pratiques et les référentiels techniques existants auprès des ONG. Ce, en vue de les capitaliser pour leur diffusion et leur adaptation au changement climatique dans les politiques régionales de développement

Afin, à Mopti, la ministre en charge de l’Environnement a présidé les travaux de formation de certains acteurs nationaux et régionaux sur le thème ‘’ genre et Changements Climatiques et leur capacité de plaidoyer contre leurs effets néfastes’’. Les participants venus de plusieurs régions ont été outillés sur les effets sur le changement climatique et leur capacité de plaidoyer contre leurs effets néfastes.

Il vise également à donner aux acteurs les concepts généraux sur les changements climatiques, un aperçu sur l’environnement et sur les finances climatiques international et national sur la lutte contre les changements climatiques ainsi que le renforcement du leadership de négociation des acteurs sur les changements climatiques.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

