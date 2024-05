Société coopérative du développement écologique du Mali : La preuve par les faits

La société coopérative du Développement écologique du Mali (DEM) a le plus grand intérêt d’annoncer sa présence sur l’échiquier environnemental malien. Des jeunes hommes et femmes soucieux de la protection de l’environnement au Mali en général et dans les régions du Nord en particulier veulent s’évertuer à sauvegarder l’environnement en produisant des plants, en reboisant, en fixant des dunes, en aménageant des berges, en créant des espaces verts, en entretenant avec suivi des fleurs et arbres des services et particuliers et même en installant des étangs et cages piscicoles.

La coopérative DEM intervient dans tous les domaines du développement rural et vient d’entamer ses activités premières dans la Commune urbaine de Ménaka mais avant d’étendre ses tentacules dans tout le Mali.

Le Projet “Ménaka Vert” qu’elle vient de lancer a réussi à protéger et promouvoir des actions en faveur de l’environnement dans un contexte sécuritaire précaire à Ménaka et a permis, en plus de la formation des jeunes et des femmes sur l’importance de la protection de l’environnement, de reboiser 10 services à caractère public de la ville de Ménaka, doter de poubelles 10 services, accompagner 10 pépiniéristes en termes de formation et d’équipements.

Déjà, en termes de résultats obtenus, au moins un millier d’hommes, le double des femmes et des enfants ont été sensibilisés sur les actions de l’environnement, avec des campagnes de distribution et plantation d’arbres pour près de 500 pieds d’arbres plantés et du matériel de protection (grillages ou autres supports) pour la protection des arbres fournis.

En outre, au moins 100 poubelles métalliques ont été distribuées pour les services publics et 5 GIE formés sur les bonnes pratiques de collecte, de tri et d’évacuation des déchets quand ce sont 10 pépiniéristes leaders qui le firent sur les techniques de production des plants ou dotés en semences forestières et de kits.

Tout cela permet à la coopérative DEM qui projette une campagne de reboisement à Ménaka et Dioïla d’en faire de la participation au Cop-21 prochain, un challenge, avec l’appui de ses partenaires.

Alpha Maïga

Correspondance particulière

