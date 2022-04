Le 17 mars dernier, après plusieurs plaintes à son encontre, la course de ce grand escroc, ‘’Alass le boiteux’’ a fini dans les mains des limiers du commissariat de police du 17ème Arrondissement. Cet arnaqueur de grand chemin a fait plusieurs victimes notamment parmi les opérateurs de transfert d’argent de téléphonie mobile. Il a été ainsi mis à la disposition de la justice afin de répondre à ses actes.

Les hommes de la Commissaire divisionnaire Awa Sininta du 17ème Arrondissement viennent de soulager les opérateurs de transfert d’argent par téléphonie mobile en mettant hors d’état de nuire le nommé Alass le boiteux. Celui-là même qui avait gravé tous les échelons en matière d’arnaque surtout contre les kiosques de transfert d’argent d’une société de téléphonie mobile de la place.

En effet, selon notre source policière, Alass a réussi à déposséder d’importantes sommes d’argent variant entre 100.000FCFA à 200.000 FCFA. Chose qui montre que cet arnaqueur hors pair était un spécialiste et usait de techniques classiques et efficaces pour arriver à ses fins.

Par ailleurs, son mode opératoire revenait à faire des tours au niveau des kiosques des agents de transfert d’argent, tel un client ordinaire venu pour le retrait ou le dépôt d’une somme d’argent et généralement, il proposait de grosses sommes d’argent. Par cette technique, l’escroc Alass compte toujours sur le fait que l’énormité de la somme va obliger l’agent à lui passer le téléphone pour qu’il écrive lui-même le numéro afin de minimiser d’éventuelles erreurs. Il profite de ce court instant, pour enregistrer le numéro de l’opérateur et avec son propre numéro, lui adressant, presqu’au même moment, un message attestant que le transfert avait réussi. Par la suite, l’opérateur n’a plus de choix que de lui remettre la somme demandée. Et l’arnaqueur se retire très rapidement pour disparaître des lieux avant d’être démasqué et avant que le vrai message ne tombe.

Lâché par la baraka, le voleur a été épinglé par les éléments de la commissaire divisionnaire Awa Sininta en pleine opération, c’est-à-dire la main dans le sac, dans un secteur de la Commune I du district de Bamako. Aussi, dans cette arrestation, les limiers du Commissariat indiqué ont misé sur la collaboration et le renseignement. Cela compte tenu du fait que de nombreuses plaintes des victimes envahissaient les commissariats de police et brigades de gendarmerie de la capitale des trois caïmans (Bamako). Et ces plaintes, curieusement étaient fondées toutes presque sur la même histoire d’arnaque. Un motif de plus pour les policiers d’entrer dans la danse. Ainsi, avec promptitude et professionnalisme en plus des techniques spécifiques dont ils ont le secret, les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat ont pu localiser l’accusé dans un quartier de la Commune I du district de Bamako. Ils l’ont interpellé et conduit au Commissariat pour l’auditionner.

C’est à la suite de cela que les victimes, informées de l’arrestation de leur bourreau se sont rendues au 17ème où elles ont toutes reconnu et identifié l’inculpé. Par conséquent, avec des preuves suffisantes prouvant sa culpabilité, Alass le boiteux a été mis à la disposition du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune II du district de Bamako.

Par Mariam Sissoko

