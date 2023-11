Commissariat de Kéniéba : Mort suspecte par balle d’une Sergent-chef dans sa chambre

Les proches étaient loin de se douter qu’elle, si aimable et sociable, se donnerait la mort. Un doute cartésien qui justifie la thèse d’un assassinat déguisé._

Le corps sans vie du Sergent-chef MARIAM TOGOLA, Promotion 2008, en service au commissariat de Keniéba a été découvert hier matin vendredi 24 novembre 2023 à son domicile conjugal à Keniéba. A côté de la dépouille ensanglantée, se trouvait une arme à feu de petit calibre, un Pistolet Automatique (PA). Était-ce son arme de service ? Nous ne saurions le dire.

En tout cas, du sang dégoulinant de sa tête donne l’impression qu’elle s’est suicidée en se tirant une balle en pleine tête. C’est, du moins, l’impression que donne la scène du crime selon nos sources. Cependant, au regard de certains éléments, il se pourrait qu’on soit en présence d’un meurtre maquillé en suicide. Une piste non négligée.

La Police Technique et Scientifique (PTS) a été dépêchée sur les lieux pour élucider l’affaire.

Signalons que la défunte était mariée et mère de trois enfants dont le dernier est un nourrisson de 4 mois. Elle était seule dans sa chambre. Son mari travaille dans une mine de la localité et fait des aller-retour entre son service et le domicile, selon nos sources. Les éléments qui ont découvert le corps sans vie du Sergent-chef MARIAM sont stupéfaits. Ils n’ont jamais vécu une telle situation. Que s’est-il donc passé pour que le Sergent-chef. une dame pourtant très accueillante, sociable et jamais stressée a pu se donner la mort, s’interrogent ses collègues et proches? Mais s’agit-il véritablement d’un cas de suicide ? La thèse d’un meurtre maquillé en suicide n’est, en tout cas, pas écartée. Les enquêteurs apporteront certainement des réponses appropriée sur cette mort pour le moins suspecte.

Affaire à suivre

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa (JKK)*

