Le Commissariat du 4è Arrondissement, sous la direction du Commissaire Principal, Modibo Traoré alias » Van « , a procédé, le mercredi 26 janvier, à l’arrestation du nommé A. Haïdara, spécialisé en vol de Mercedes 190. Ce dernier était activement recherché par l’unité de police pour vol de voitures.

Le vol de Mercedes 190 était devenu le coup favori des voleurs, ces temps-ci. Et l’Indépendant avait même informé, dans sa parution du 6 janvier dernier, que » six vols avaient été enregistrés par les unités de police, en l’espace d’une semaine « . Face à la hausse du niveau de leur activité, les auteurs de ces vols s’étaient placés dans la ligne de mire des forces de sécurité. C’est dans cette dynamique que le Commissariat du 4è Arrondissement vient de mettre le grappin sur A. Haïdara alias » Chérif « . Des perquisitions effectuées par les éléments de la Brigade de Recherche, dirigée par le Commandant Mohamed L. Coulibaly alias » MLC « , ont ainsi permis de retrouver 7 Mercedes, toutes des produits de vol et un véhicule Toyota.

Les enquêtes sont toujours en cours par les éléments du Commissariat du 4è Arrondissement en vue de débusquer les éventuels acolytes impliqués dans ce forfait. Ce coup de filet a été salué par la population.

Rappelons qu’en juillet 2021, le Commissariat du 5è Arrondissement, dirigé par le Commissaire Divisionnaire Ousmane Diallo, en collaboration avec la Gendarmerie de Kati ainsi que les policiers de Kayes, avait retrouvé trois Toyota Pickup et une Mercedes 190. Et les malfaiteurs impliqués dans ce réseau étaient les nommés S.K, A.K, B.C, M.F et A.KA, qui opéraient entre Bamako, Kayes et la Mauritanie.

O. BARRY

