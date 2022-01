Didier Drogba suit avec une grande attention l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Très impliqué dans cette CAN2021, Drogba vit à fond les matchs des Eléphants. L’ancien buteur a fait un commentaire hier pendant le match qui a provoqué le courroux des Algériens. Un fait de jeu est à l’origine des échanges musclés entre Algériens et supporters de Didier Drogba.

Didier Drogba se souvient bien de l’élimination des Ivoiriens face à l’Algérie en 2010 à Cabinda en Angola. De plus, en 2019, l’Algérie avait encore éliminé la Côte d’Ivoire aux tirs au but. Donc ce match Côte d’Ivoire-Algérie du 20 novembre 2021, il le suivait avec une attention particulière. Même si les Ivoiriens ne risquaient pas grande chose, il y avait toutefois une revanche à prendre et un statut à préserver.

Didier Drogba était donc très attentif lors du match. C’est un homme heureux qui a vu ses successeurs marcher littéralement sur l’Algérie en première et seconde mi-temps. A 3-0, Didier Drogba exulte et montre sa joie sur les réseaux sociaux. Mais quand survient le penalty de l’Algérie, Drogba est en colère. Il prend l’arbitre en grippes et déclare: « C’est une honte ce penalty ».

Un déclaration choc qui heurte les Algériens. Ces derniers sont encore plus énervés quand Ryad Marhez rate son penalty. Les Algériens voient rouge et se ruent sous le tweet de Didier Drogba. Entre arguments et contre-arguments, les plus nerveux lui rappellent son penalty raté face à la Zambie en 2012. Pour enfoncer le clou, des Algériens mettent en avant l’élimination de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du Monde. A ces moqueries, les partisans de Drogba répondent par d’autres moqueries encore plus corsées.

