Effondrements d’immeubles : Sept morts à Sénou et Moribabougou

La journée de samedi 16 septembre 2023, pratiquement à la même heure, aux environs de midi deux immeubles se sont effondrés, séparément. L’un à Moribabougou et l’autre à Sénou Banankoroni dans la Cité de la gendarmerie. On avait recensé au total 7 morts et plusieurs blessés.

En plein hivernage, deux immeubles en construction se sont effondrés, faisant 6 victimes à Moribabougou et 1 autre à Sénou-Banankoroni, selon le service secours de la Protection civile. Pour le cas de Moribabougou, cela a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, car l’effondrement s’est passé dans la cour de la mairie selon des témoins.

Pour le bilan, une source sécuritaire, confirmait dimanche, qu’on comptait douze victimes dont six décès, un blessé grave et cinq blessés légers le jour de l’effondrement à Moribabougou. Et à Sénou-Banankoroni, on a compté un mort parmi les 5 ouvriers qui ont été pris au piège. En tout, 7 morts avec plusieurs blessés, nous a confié la Protection civile dont la prompte arrivée sur les lieux et les moyens déployés ont permis de sauver plusieurs vies.

Tous les deux étaient des immeubles en construction, des types R+1 et en période de grandes pluies. A Moribabougou, le bâtiment s’est écroulé sur un hangar qui abritait des gens qui seraient venus pour récupérer leur carte biométrique en plus des ouvriers qui étaient sur le chantier.

Ces deux effondrements rallongent une série qui ne compte pas s’arrêter tant que les responsabilités ne seront pas situées. Autrefois, lesdits immeubles attendaient d’être habités, aujourd’hui, en pleine construction, ils s’écroulent. Des responsabilités doivent être situées et des sanctions doivent suivre.

Koureichy Cissé

