Si la fillette de 8 ans a été retrouvée à Bamako, le nouveau-né reste toujours introuvable.

Cet enlèvement de deux enfants s’est passé à Siby le 11 février 2020 au petit soir. Couverte de voile, une femme se présenta dans l’une des nombreuses familles Camara de cette commune rurale située à 50 km de Bamako. Elle serait la fille de l’une des tantes résidant à Bamako. Elle était venue se faire soigner, parce que malade, ‘’possédée’’.

Mais c’est après que ses motivations réelles ont été découvertes avec la disparition au même moment de Korotoumou Koné dite Hati, fillette de 8 ans et d’un nouveau-né de quelques semaines. Enlevées selon toute vraisemblance par l’étrangère !

En effet, les recherches effectuées sur place n’ont pas permis de localiser ni les enfants ni la jeune dame. La voleuse d’enfants avait pris la direction de Bamako, apprit-on par la suite. Car quelques jours après son forfait, elle vint déposer la petite Koro à côté d’une vendeuse aux alentours du «Vox Da» au centre-ville. Et n’est plus revenue la chercher selon les informations recueillies sur place. Quid du nourrisson ? Mystère et boule de gomme !

Cet enlèvement a créé une certaine psychose à Siby. Un fou a été pris pour cible et proprement lynché par une foule surexcitée qui l’avait soupçonné d’être un voleur d’enfants. Et aurait passé de vie à trépas, n’eût été la promptitude du Commandant de la Brigade de gendarmerie et de ses hommes.

Commentaires via Facebook :