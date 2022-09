David Fabius, le fils de Laurent Fabius est mort ce jeudi 1er septembre 2022, vers 6h30. Le fils du président du conseil constitutionnel et ancien ministre, est décédé dans le 17e arrondissement selon le site Actu17. Il était âgé de 44 ans et a fait une chute mortelle du 8e étage de son appartement, situé avenue Mac-Mahon. L’enquête est en cours et permettra de confirmer les circonstances de cette disparition tragique. Les secours ont tenté longuement de réanimer David Fabius, en vain. Déjà, des sources proches de l’enquête évoquent un suicide. Mais rien n’est encore confirmé. C’est le commissariat du 17e arrondissement de Paris qui est en charge des investigations, afin de déterminer les causes du décès du fils du politique.

Laurent Fabius est le père de trois fils. Thomas et Victor (né en 1983) sont nés de son mariage avec la productrice Françoise Castro, et David (né en 1978) est le fruit de sa relation avec Christine d’Izarny-Gargas. Depuis le début des années 2000, il est le compagnon de la femme d’affaires Marie-France Marchand-Baylet. Si David Fabius a toujours été discret jusqu’ici, c’est un autre fils de le politique qui avait parler de lui à plusieurs reprises. Ses déboires judiciaires avaient fait les choux gras de la presse. Rappelons que Thomas Fabius a été condamné pour escroquerie. À cause de sa passion pour le jeu et les casinos, l’homme de 37 ans devait payer une amende de 75 000…

Lire la suite