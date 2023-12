Le présumé quintuple tueur de Kita aux arrêts

Broulaye Coulibaly Dit Kramoko, l’auteur du crime crapuleux portant sur le meurtre de cinq personnes d’une même famille dans la nuit du 06 au 07 décembre dernier, au bout d’une brève cavale de quelques heures, a été appréhendé. Il a été mis aux arrêts, le 8 décembre, par les dispositifs que la gendarmerie de Kita à mis à ses trousses au lendemain de son crime odieux. En attendant d’être présenté à un juge, il croupit et médite sur son sort à la Maison d’Arrêt de Kita. Âgé de 20 ans et neveu du chef de famille, le présumé criminel alias Kra était jusqu’au jour de son forfait un membre à part entière de la famille sur qui comptait le chef de famille, un certain Famory Coulibaly établi à l’extérieur. Cette nuit-là, au petit matin vers 4h, l’assassin présumé décide d’étouffer et d’égorger avec la froideur d’un personnage de film d’horreur les deux épouses toutes enceintes de son oncle Famory Coulibaly et trois de ses enfants.

Commentaires via Facebook :