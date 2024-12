Madagascar : Le président d’une autorité indépendante du Mali mordu par un chien

Parti en visite à Madagascar, en compagnie de certains agents de son service, pour “voir” ce que fait son homologue, notre président a vécu une mésaventure. Pris de torpeur, il fait les cent pas autour de son hôtel pour se requinquer. Et voilà que sort de nulle part un chien qui se rue sur lui. Mordu et égratigné, il rentre au pays, mais développe des symptômes qui nécessitent son hospitalisation à Bamako. Cependant, les soins qui lui sont prodigués ne sont à la mesure de la gravité du mal. Alarmée, une de ses tendres relations vole finalement à son secours : en le transportant dans un pays européen. Et notre bonhomme d’ordinaire si loquace et constant dans le blingbling reste muet sur l’incident. Ses compagnons de voyage aussi.

A-t-il été mordu par un chien enragé ? Pourquoi est-ce lui qui a été mordu ? Les voies du Seigneur passent par là aussi.

Point G : La colère des insuffisants rénaux

Le Centre de dialyse du Point G tourne au ralenti depuis plus d’une semaine pour manque de consommables. Face à la longue attente des séances de dialyse, les patients souffrant d’insuffisance rénale manifestent leur mécontentement. D’après les dires d’Ibrahima Dembélé, président de l’Amicale des dialysés au Mali, la norme est de trois séance de dialyse par semaine et par patient. Au Mali, cette pratique est ramenée à deux fois faute de générateurs et le problème de kits se pose. Tout le monde connait les conséquences.

