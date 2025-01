La Police nationale, dans sa logique de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes entreprend au quotidien des actions d’envergure pour bouter l’insécurité hors du District de Bamako et des localités de l’intérieur. Les résultats probants obtenus sur le terrain prouvent, à suffisance, la ferme volonté des autorités policières de faire en sorte que la peur change de camp.

Il n’y a pas longtemps les éléments du tout nouveau commissariat de police de Sabalibougou, sous la houlette du commissaire principal, Samba A. Diarra et son adjoint, commissaire de police Aboubacar Traoré, ont appréhendé quatre individus, suspectés d’être impliqués dans une affaire de braquage à main armée et de vol d’argent en espèces. Il s’agissait des nommés M.C. alias « Soldat » (34 ans), H.S. dit « Dou » (25 ans) N.D. (28 ans) et O.T. un trentenaire.

D’après nos sources, ces interpellations font suite à une patrouille policière générale qui a concerné tout le District de Bamako et ses environs. C’est dans la foulée de ladite patrouille que les éléments du commissaire principale Samba Diarra ont mis la main sur les quatre individus. Conduits dans les locaux du commissariat de police, ils ont été entendus, alors que les enquêtes se poursuivaient parallèlement.

Celles-ci ont permis aux limiers de mettre la main sur cinq pistolets automatiques (PA) de fabrication artisanale et une moto Djakarta de provenance douteuse. Face aux preuves accablantes, les policiers n’ont pas trainé avec leurs dossiers qu’ils ont envoyés au Tribunal de la Commune V du District de Bamako afin que les quatre soient fixés sur leur sort. Le commissaire principal Samba A. Diarra en a profité pour inviter la population à plus de collaboration, afin que règne la tranquillité dans la capitale et ses environs.

