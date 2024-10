Les hommes du commissaire principal de police Boubacar Sanogo en charge du commissariat de police de Sébénicoro ont interpellé, entre le 9 et le 11 octobre 2024, quatre individus pour braquage à main armée.

Selon nos infos, le mercredi 9 octobre dernier, aux environs de 2 h, l’équipe de patrouille dudit commissariat, coïncidant avec un braquage perpétré par deux individus, a pu interpeller l’un d’entre eux. Conduit au poste, le suspect a dénoncé son complice. Les investigations établies ont abouti à l’interpellation successive les jours suivants de trois autres individus, présumés auteurs de plusieurs cas de braquages. Il ressort des enquêtes que leur mode opératoire consistait à se faire passer pour un client auprès des conducteurs de motos taxi pour les amener dans un endroit isolé afin de commettre leur forfait sous la menace d’une arme blanche. La victime du dernier cas a été blessée à la cuisse. Après les enquêtes préliminaires, ils ont été déférés à la justice aux fins de droit. Le commissaire chargé du commissariat de Sébénikoro a saisi l’occasion pour féliciter ses hommes pour cette prouesse et les a exhortés à la persévérance. Aussi, il a réitéré son engagement à lutter contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes tout en invitant la population à la vigilance et à la bonne collaboration. Boubacar Païtao

Sirakoro-Méguétana : Deux individus mis aux arrêts pour vol de véhicule

Les éléments du commissariat de police Sirakoro Méguétana dirigé par le commissaire principal de police Sory Ibrahim Tounkara ont procédé à l’interpellation de deux individus pour vol de véhicule.

Selon nos sources, cette interpellation a eu lieu, suite à une plainte d’un citoyen pour vol d’un véhicule 4×4 “Highlander” dans leur parking auto, à Niamana. Après la réception de la plainte, le commissariat a pu appréhender deux présumés auteurs des faits à Sirakoro qui étaient à bord du véhicule en question en destinations de Sikasso. Les mis en cause ont été mis à la disposition de la justice pour être fixés sur leur sort. Toutefois, l’enquête se poursuit en vue de traquer les complices et démanteler ce réseau de vol de véhicule. Le commissaire Tounkara chargé du commissariat de police de Sirakoro Méguétana a félicité ses hommes pour cet exploit et les a exhortés à se maintenir dans cette dynamique. A cette occasion, il a invité la population, suivant les directives de ses chefs hiérarchiques, à la vigilance et à la bonne collaboration. La promptitude et l’efficacité des hommes dénotent leur ferme engagement à mettre la peur dans le camp des malfrats. Boubacar Païtao

Niamakoro : Trois individus mis aux arrêts pour agression contre une patrouille de police

Les éléments de la brigade de recherches du commissariat de police de Niamakoro dirigé du commissaire principal de police Boubacar Doumbia ont procédé à l’interpellation de trois présumés auteurs d’agression.

De sources proche du dossier, dans la nuit du 20 au 21 juin 2023, une équipe de patrouille du commissariat de police de Niamakoro a été prise pour cible par trois individus à moto, blessant grièvement un élément par balles. Suite à cette agression, la brigade de recherche du commissariat de Niamakoro a mis en branle son puissant réseau d’information. C’est ainsi qu’elle a pu interpeller ces individus à Niamakoro. Mis devant les faits, les suspects ont reconnu sans ambages les faits.

A l’issue de l’enquête préliminaire, les trois mis en cause ont été présentés au parquet de la Commune IV pour être fixés sur leur sort.

Boubacar Païtao

