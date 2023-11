Opération d’identification des Agents de la fonction publique de l’État et des Collectivités : La deuxième phase du projet SIGRH lancée à Ségou

La région de Ségou a abrité, le jeudi 26 octobre 2023, la cérémonie officielle de lancement de l’opération d’identification physique des agents de l’Etat et des collectivités territoriales dans le cadre du projet Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines des Fonctions Publiques de l’Etat et des Collectivités Territoriales (SIGRH). C’était sous la présidence du Premier Ministre Dr. Choguel K. Maiga, en présence de certains membres du gouvernement, dont le ministre de la refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Dr. Ibrahim Ikassa Maïga ; des représentants d’institutions ainsi que les autorités administratives et locales de la région.

Le projet SIGRH, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du Gouvernement de Transition, une des recommandations des Assises Nationales de la Refondation, traduite en action concrète par les autorités de la transition. Ainsi, ce projet dont le chronogramme a été revu et prolongé jusqu’en février 2024, sera mis en œuvre en trois phases. La première phase a été marquée par le recensement des agents, et a permis d’actualiser les fichiers du personnel de l’Etat et des Collectivités territoriales sur la base des données biométriques issues du RAVEC. Cette phase a également été marquée par la création et le développement du Logiciel-SIGRH et ses outils de monitoring. Ensuite, la deuxième phase de ce projet concerne cette cérémonie de lancement que la région de Ségou a abritée. Il s’agit, notamment de l’opération d’identification physique des Agents de l’Etat et des Collectivités territoriales, par des équipes mobiles constituées au niveau de chaque DRH sectorielle.

Enfin, l’ultime phase bouclera le processus par l’intégration des données biométriques des Agents dans le Logiciel-SIGRH conçu et développé par des Informaticiens de l’Administration malienne, financé exclusivement par le budget national ; et dont la base des données ainsi constituée sera hébergée et sécurisée au Mali.

Selon Dr. Ibrahim Ikassa Maiga, ministre de la refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, au terme du processus de mise en place du Projet SIGRH, l’administration sera dotée d’un outil performant permettant entre autres : la mise à disposition d’un fichier unique de traitement des salaires des agents de l’Etat et des Collectivités territoriales ; l’interconnexion entre les différentes structures en charge de la gestion des ressources humaines ; la disponibilité des statistiques fiables pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; la mise en service d’un système permettant une meilleure gouvernance du capital humain de l’Etat ; et enfin, l’instauration d’un mécanisme efficient d’aide à la décision pour les Autorités nationales dans le domaine de Ressources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales.

Optimiste en ce qui concerne l’aboutissement de ce projet dont l’objectif est de doter l’administration malienne d’un outil efficace pour la gestion efficace et efficiente de ces ressources humaines, le ministre a fait savoir que l’institution d’un nouveau système moderne, fiable et sécurisé de gestion des Ressources humaines de l’État, trouvera, à coup sûr, la plénitude de son efficience à la faveur de la mise en œuvre et de l’opérationnalisation concomitantes d’un certain nombre de politiques nationales en cours d’élaboration par le Gouvernement. Il s’agit notamment de la Stratégie nationale de dépolitisation de l’Administration, de la Stratégie nationale de Rationalisation des structures administratives et Institutions, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, ainsi que le projet de Programme national d’éducation aux valeurs.

Ousmane Baba Dramé

