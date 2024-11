Commission Nationale Malienne pour l’UNESCO et ICESCO (CNMUI) : La visibilité des actions de l’UNESCO au centre d’une formation

Il a été tenu, du 5 au 7 Novembre, une session de formation du personnel de la Commission Nationale Malienne pour l’UNESCO et ICESCO (CNMUI) et ses partenaires des départements ministériels sur la sensibilisation pour la visibilité des actions de l’UNESCO et ICESCO au Mali, ses rôles et missions. La cérémonie d’ouverture des travaux a réuni le représentant du Ministre de l’Education Nationale, Alassane Diallo, avec à ses côtés la Secrétaire Générale de CNMUI, Pr Diallo Kadia Maïga et le représentant du Bureau de l’UNESCO au Mali, Dr Bréhima Cissé.

Dans leurs allocutions d’ouverture, les 3 officiels ont tous souligné l’importance de cet atelier pour le renforcement des capacités des participants. Pour la Segal de CNMUI, Pr Diallo Kadia Maïga, cet atelier se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme de participation pour les Etats membres que l’UNESCO finance tous les 2 ans. A cet effet, dira-t-elle, pour le programme 2024-2025, le Mali a soumis pour financement 7 projets de participation qui touchent tous les domaines d’intervention de l’UNESCO, notamment sur l’Education, la Science, la Culture, la Communication et les Sciences sociales. C’est pourquoi cette formation est essentielle pour la simple raison, qu’elle contribue durablement à renforcer davantage les capacités du personnel de l’UNESCO-Mali et celui de ses partenaires pour l’exécution de leurs tâches quotidiennes en rapport avec celui de la communauté internationale. « Elle nous renseigne sur les bonnes pratiques liées aux opportunités à saisir avec cette Organisation Onusienne » a souligné Pr Maïga.

Après avoir mis en lumière les activités que mènent la CNMUI avec réussite pour l’UNESCO dans l’ensemble, Dr Cissé, représentant du Bureau de l’UNESCO au Mali a indiqué que cette formation permet à chaque participant de mieux s’approprier le mandat de l’UNESCO et le rôle des Commissions nationales. « …Le Bureau de l’UNESCO est membre de l’équipe pays du Système des Nations Unies au Mali et travaille pour valoriser toutes les collaborations permettant de soutenir le développement du Mali » a déclaré Dr Cissé.

Quant au représentant du Ministre de l’Education Nationale, Alassane Diallo, au nom des plus hautes autorités, il a salué l’initiative tout en affirmant que cette formation est un moyen pour une meilleure intervention sur le terrain pour les agents de CNMUI et dans leur travail quotidien. Avant de conclure son propos, il a félicité l’UNESCO pour son appui constant dans ses domaines de compétence au Mali entre autres, l’éduction, les sciences, la culture…

Mariam Sissoko

