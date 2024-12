En atterrissant au département de l’Entreprenariat, de l’emploi et de la formation professionnelle, Madame Oumou Sall a l’intention de ne point chômer elle-même. Avec une expérience diplomatique, dès sa prise de fonction, le 25 novembre dernier, Oumou Sall, la nouvelle Ministre de l’Entreprenariat, de l’emploi et de la formation professionnelle, a toute suite démarré sous les chapeaux de roues, en entamant une série de visite sur le terrain, auprès des agences et services sous sa tutelle et certains de ses proches collaborateurs. Une façon pour elle d’écrire une nouvelle page sur l’insertion socioprofessionnelles des jeunes maliens. Objectifs : recenser leurs préoccupations, renforcer l’accessibilité à son département et partager avec le personnel sa vision. Et ce, conformément aux orientations données au gouvernement du Général-Docteur Abdoulaye Maïga, par le Président de la Transition, Assimi Goïta, Chef de l’Etat. C’était au cours de son discours de bienvenue à la nouvelle équipe gouvernementale, lors du conseil des ministres inaugural.

C’est dans ce cadre que la ministre Oumou Sall a rencontré les administrateurs des conseils d’administration des structures et organismes rattachés à son département le jeudi 28 novembre dernier. Au cours de la réunion, les administrateurs du CFP de Sénou, de l’Onef, de l’Iniforp, de l’Anpe, de l’Apej et du Fafpa ont tour à tour pris la parole et se sont réjouis de cette rencontre et ont formulé des attentes, des suggestions et révélé des difficultés. Les défis ont pour noms, le renforcement des capacités, la restauration des taxes emploi jeunes, de la formation professionnelle et le problème financier.

Aussi, après avoir pris connaissance des attentes, suggestions et difficultés des administrateurs des structures rattachées à son département, la ministre dit en avoir pris bonne note pour une bonne collaboration en vue de palier à ces insuffisances. Elle a précisé qu’une note de synthèse sera produite pour l’élaboration d’un plan d’action sectorielle. Mme Seck Oumou Sall a invité ses collaborateurs à observer scrupuleusement les trois principes qui guident désormais l’action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décisions.

Enfin, elle a invité les participants à observer scrupuleusement les trois principes qui guident désormais l’action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décisions.

M Sanogo

Commentaires via Facebook :