La salle de conférence du Centre de Promotion de la Réinsertion (CPR) de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) a abrité, le jeudi 20 mars 2025, la 12ᵉ session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Institut National d’Ingénierie de Formation Professionnelle (INIFORP). Cette rencontre était présidée par la ministre de l’Entrepreneuriat, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme Oumou Sall Seck. Qui, au cours de cette session, a fixé des objectifs à la fois précis et très ambitieux à l’INIFORP.

Mme Oumou Sall Seck a souligné l’importance capitale de cette 12ᵉ session, qui a l’avantage de permettre non seulement à l’Institut de dresser un bilan des performances de l’année écoulée, mais aussi de définir les axes stratégiques prioritaires pour l’avenir. «Cette session est un moment clé pour évaluer nos actions passées et orienter nos efforts futurs, afin de renforcer l’efficacité et la visibilité de l’INIFORP», a déclaré la ministre.

Aussi, elle a insisté sur les défis auxquels l’INIFORP doit faire face, notamment en matière de gouvernance financière et institutionnelle.

Bien que des améliorations aient été constatées en 2024, une réorientation stratégique s’avère nécessaire pour garantir une gestion plus transparente et efficace des ressources. «Nous devons poursuivre nos efforts pour améliorer la gouvernance de l’Institut et renforcer sa crédibilité auprès de nos partenaires», dira Mme Oumou Sall Seck.

Parmi les priorités évoquées, la recherche de ressources propres occupe une place centrale. Ainsi, la ministre l’Entrepreneuriat, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a invité l’INIFORP à diversifier ses sources de financement en développant des services d’ingénierie de formation pour les entreprises, tels que le diagnostic des ressources humaines et l’élaboration de plans de formation. Mme la ministre a également mis l’accent sur l’importance de renforcer les actions de prospection auprès des collectivités locales, des organisations professionnelles et des entreprises privées, ainsi que de participer activement aux appels à manifestation d’intérêt pour mobiliser davantage de fonds.

Pour l’année 2025, Mme Oumou Sall Seck a fixé des objectifs à la fois précis et très ambitieux, qualifiant cette année comme étant celle de «l’accélération des réformes et du renforcement des capacités de l’INIFORP». La ministre l’Entrepreneuriat a annoncé la mise en place d’un plan stratégique de développement et d’un contrat annuel de performance pour 2025, qui devraient permettre à l’Institut de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi et de renforcer son impact sur le terrain : «Je suis convaincue qu’avec l’implication de tous, l’INIFORP atteindra ses objectifs et contribuera de manière significative au développement des compétences et à la création d’emplois dans notre pays».

La 12ᵉ session du Conseil d’Administration de l’INIFORP a ainsi permis de poser les bases d’une année 2025 placée sous le signe de l’innovation, de la performance et de la responsabilité. Avec des réformes ambitieuses et une gouvernance renforcée, l’Institut s’engage à jouer un rôle clé dans la formation professionnelle et l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Un nouveau cap à atteindre en perspective.

M SANOGO

