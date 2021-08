Le bilan semestriel de l’ANPE passé au peigne par le DG Ag Nock : Plus de 60% des tâches réalisées à mi-parcours

En dépit de la persistance de la pandémie du Covid 19 et de la crise sécuritaire affectant les activités de production de façon générale et les activités économiques de façon particulière – l’ANPE, service public d’emploi du Mali, a pu réaliser son Plan de travail annuel (PTA) à hauteur de 61,2% au 30 juin 2021. C’est ce qu’il ressort d’un point de presse animé, vendredi, par le Directeur général de l’agence, M. Ibrahim Ag Nock, en présence de plusieurs membres du Conseil d’administration, dont son Président, M. Issa Bengaly ainsi que du Chargé de communication du Ministère en charge des questions d’emploi.

Ce taux de réalisation agrégé reflète la mise en œuvre du PTA sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et représente la somme de l’ensemble des activités exécutées ou en cours de l’être dans les différents domaines d’intervention de l’ANPE que sont l’intermédiation (55,6%), la promotion de l’auto emploi (85,9%), le perfectionnement et reconversion (53,6%), la coopération et la migration professionnelle (88,9%), la communication (28,6%), les études et recherches (53,8%) et l’administration (70%).

Selon le Directeur général de l’ANPE, cette performance n’est que relative ne saurait faire perdure de vue les disparités entre les différents domaines d’intervention. Car, l’idéal serait d’atteindre au moins un taux de réalisation d’au moins 50% dans chaque domaine, a-t-il laissé entendre, en relevant que l’objectif est manifestement affecté par le cas l’impact des crises sanitaire et sécuritaires.

Néanmoins, le Président du conseil d’administration, dans son discours d’ouverture, s’est félicité des prouesses réalisées à mi-parcours en dépit du contexte défavorable. Il a donc remercié et félicité la Direction générale ainsi que l’ensemble du personnel pour les sacrifices consentis et l’effort abattu, tout en les exhortant à plus d’ardeur dans la satisfaction des usagers de l’Agence.

En tant que principale référence de cet objectif, le PTA 2021 de l’ANPE comporte au total 103 activités sur lesquelles 63, soit 61,2% ont été accomplis ou en cours de réalisation au 30 juin 2021.

La rencontre semestrielle avec la presse, qui a donné lieu à une série de questions relatives notamment à des éclairages ou précisions sur la présentation, a mobilisé de nombreux organes médiatiques de la place. Elle procède, selon le Chef du département communication de l’ANPE, M. Drissa Sidibé, d’un exercice d’auto évaluation, d’information, de restitution et de transparence auquel se prête depuis quatre années la direction générale de l’ANPE en vue de rendre compte de ces activités de façon périodique, au moins deux fois dans l’année.

A KEÏTA

Source département Com ANPE

