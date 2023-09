Mali : une quarantaine de jeunes outillés en entrepreneuriat par l’association Street Movie Save 2 Change

Dans le cadre de son projet Yeelen, l’association Street Movie Save 2 Change a organisé une formation des entrepreneurs à la méthode TRIE (Trouvez vos idées d’entreprise) à l’intention d’une quarantaine de jeunes. La cérémonie de lancement a eu lieu, le mardi 26 septembre, au siège de l’association sous l’égide de son président, Ousmane Gaoussou Diallo.

Organisée par l’association Street Movie Save 2 Change et financée par la délégation de l’Union Européenne au Mali, cette formation de quatre jours vise à former une quarantaine de jeunes à l’entreprenariat. L’idée, c’est d’accompagner des jeunes dans le processus de création de leur idée pour pouvoir leur permettre d’identifier les meilleures idées d’entreprise. Il s’agit d’aider les jeunes à comprendre les idées d’entreprise et à sélectionner les meilleures idées d’entreprise.

« C’est un processus complet qui permet aux jeunes qui n’ont pas d’idées à avoir une idée, de renforcer l’idée, d’élaborer son plan d’affaire et pouvoir défendre son plan d’affaire (..)», a expliqué le facilitateur Abdouramane Poudiougou du Centre régional d’études et de formation pour le développement (CREFOD). Sélectionnés parmi une centaine de candidatures, ces 45 jeunes dont 25 en présidentiel et 15 en ligne seront outillés à plusieurs modules sur l’entreprenariat développés par le Bureau international du travail (BIT) comme Trouvez vos idées d’entreprise (TRIE) et Créer votre entreprise. A l’issue de la formation, les six meilleurs projets bénéficieront d’un accompagnement.

Cette formation entre dans le cadre du projet Yeelen qui vise à éclairer les initiatives culturelles engagées de la jeunesse malienne. C’est un projet d’accompagnement des jeunes qui ont des projets d’entreprise dans le secteur créatif artistique et artisanal et des projets qui ont un fort impact environnemental et social, a rappelé le président de Street Movie, Ousmane Gaoussou Diallo.

L’association Street Movie Save 2 Change a été créée en 2014 par les jeunes maliens des quartiers périphériques de Bamako afin de permettre l’accès à la culture des territoires marginalisés. Depuis 2018, Street Movie participe à faire reconnaître les capacités locales dans les dynamiques de production artistiques engagées en faveur du dialogue social et du développement économique et social.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :