Oumou Sall Seck, ministre en charge de l’emploi : “Sur les 168 activités planifiées, 60 % ont été entièrement réalisées”

Dans le cadre de la concrétisation d’une promesse faite dès sa prise de fonction, Mme Oumou Sall Seck, ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a, à la faveur d’une conférence de presse, présenté aux médias un bilan des principales réalisations effectuées au cours du 1er trimestre de l’année. “Sur les 168 activités planifiées par les structures de son ministère pour le 1er trimestre, 60 % ont été entièrement réalisées, 25 % sont en cours de mise en œuvre, tandis que 15 % restent à lancer, essentiellement en raison de contraintes logistiques”, a expliqué la cheffe du département.

Mme le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a animé, le jeudi 10 avril 2025, la conférence de presse trimestrielle de son département à la Maison de la presse, en présence de la présidente de la Commission en charge de l’emploi du Conseil national de transition (CNT), du président de la Maison de la Presse, des membres du cabinet et du secrétariat général, des chefs de service du ministère, ainsi que d’une cinquantaine de journalistes issus de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne.

Cet exercice est un engagement pris par Mme le ministre d’instaurer cette dynamique de communication régulière avec les médias visant à établir un dialogue franc, transparent et régulier avec les professionnels de l’information.

Malgré un contexte national marqué par de nombreux défis, notamment sécuritaires et économiques, elle a réaffirmé la détermination de son ministère à intensifier l’accompagnement des jeunes, à améliorer l’accès à des formations qualifiantes et à promouvoir une culture entrepreneuriale forte, inclusive et durable.

En termes de bilan du premier trimestre 2025, Mme Oumou Sall Seck dira que parmi les principales réalisations, on peut citer : l’élaboration d’un programme à impact rapide, en phase avec la vision du président de la Transition et les orientations du Premier ministre.

Ce programme vise à promouvoir les activités génératrices de revenus et à créer des opportunités d’emploi dans toutes les régions, afin de lutter efficacement contre la pauvreté, l’ouverture et l’opérationnalisation de nouveaux centres de formation professionnelle à Sikasso et Markala, la mise en place d’écoles de soutien à l’insertion des femmes rurales et des personnes en situation de vulnérabilité dans les localités de Siby, Gao, Bourem, Ansongo, Tacharane, Bentia, Koulikoro et Bamako.

L’opérationnalisation du projet Fier II, avec l’appui du Fida, pour la formation, l’insertion professionnelle et l’appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Ce projet bénéficie d’un financement de 100 millions de dollars US (soit 59,5 milliards F CFA).

La création d’opportunités de formation en Chine pour l’année académique 2025–2026, dans le cadre de la coopération stratégique avec la République Populaire de Chine. Les inscriptions sont actuellement en cours. Le renforcement de l’employabilité de 5 000 jeunes diplômés à travers leur immersion dans les services publics et parapublics, dans le cadre des 13e et 14e programmes de stage de formation professionnelle de l’Apej, une mission de terrain à Gao (du 27 février au 1er mars 2025) ayant permis : l’inauguration d’un bâtiment pour la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle, financé à hauteur de 160 millions F CFA sur le budget national, la création de trois Espaces d’orientation jeunesse, réalisés par l’Apej avec l’appui de la Coopération luxembourgeoise (pour un montant total de 72,232 millions F CFA), le lancement de l’opération permis de conduire pour 20 jeunes de la Commune urbaine de Gao (sur un objectif total de 150 jeunes dans la région), l’octroi d’une enveloppe de 10 millions FCFA par l’ANPE, au profit des associations de femmes commerçantes et entrepreneures, des jeunes artisans (tailleurs, soudeurs, éleveurs, etc.) et des personnes en situation de handicap, impactées par la crise énergétique et le retrait des forces étrangères, la distribution de 25 tonnes de riz aux populations vulnérables des localités de Gao, Ansongo, Bourem, Bentia et Tacharane.

Mme Oumou Sall Seck a réaffirmé que toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre des hautes instructions du président de la Transition, en faveur de l’employabilité des jeunes et des femmes, du renforcement de la formation professionnelle et technique, et du développement d’un écosystème entrepreneurial dynamique au Mali.

Ibrahima Ndiaye

