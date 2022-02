L’hôtel de l’Amitié Salam a servi de cadre ce lundi, 31 janvier 2022 à la tenue de l’atelier de validation des résultats de l’étude de base de la composante Sasakawa Africa Association (SAA) du projet de « développement intègre du secteur semencier au sahel-ISSD Sahel ». Placée sous la présidence du secrétaire général du ministère du Développement rural, Daniel Kelema, la rencontre a enregistré la présence du Dr. Sokona Dagnoko Sissoko, directrice pays de SAA et l’ensemble des acteurs concernés.

Selon les explications de la directrice pays de SAA, ce projet de « Développement intégré du secteur semencier au Sahel ou ISSD Sahel » est un projet de quatre ans, financé par l’Ambassade Royale des Pays Bas. D’un montant de onze millions d’euros (plus de 7 milliards FCFA) sera exécuté par un consortium de quatre partenaires à savoir l’IFDC qui est le leader du consortium, Sasakawa Africa Association, l’Institut Royal des Tropiques – KIT et l’ICRISAT, indique la directrice pays.

Au sein du consortium ISSD Sahel, ajoute-t-elle, Sasakawa Africa Association a en charge la conduite des activités de vulgarisation et conseil agricole, toutes choses qui permettent de contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et l’augmentation des revenus des producteurs. A ce titre, elle intervient dans les objectifs 2, 3, 5, et 6 du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa composante, Sasakawa Africa Association a commis une étude de base des secteurs semenciers du Niger et du Mali qui met l’accent sur les indicateurs clés du projet ISSD Sahel dans chaque pays.

Au cours du présent atelier, poursuit-elle, les consultants partageront les informations recueillies lors de leur mission et notamment en ce qui concerne : les taux d’adoption des nouvelles variétés, les taux d’utilisation des semences certifiées, la règlementation semencière, les paramètres agronomiques, les paramètres socioéconomiques, la situation des services semenciers, l’utilisation des ressources humaines Et la situation de la mise en relation des acteurs tant au plan national qu’international.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire générale du ministère du Développement rural a fait savoir que dans le cadre de la mise en œuvre de sa composante, SAA a commandité une étude de base des secteurs semenciers du Niger et du Mali.

Le présent atelier vise à amender le rapport de l’étude de base réalisée au Mali et à faire des recommandations, afin de valider les résultats de ladite étude a expliqué Daniel Kelema.

Bréhima DIALLO

