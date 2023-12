Recettes domaniales : Les objectifs de 2023 atteints à 100 %

La direction nationale des domaines (DND) a bouclé l’exercice 2023 en apothéose. En plus des prévisions budgétaires trimestrielles, elle a gagné de fort belle manière la course aux recettes annuelles. Sur une prévision de 165 572 000 000 F CFA pour l’exercice 2023, le compteur affiche au 27 novembre, la somme de 166 250 992 314 F CFA, soit un taux de 100 %.

La direction et tout le personnel des domaines sont aux anges. Il y a de quoi. La semaine dernière, l’honneur est revenu à Abdoulaye Dicko, directeur national des domaines de dire la bonne nouvelle à ses collègues. Celle d’avoir atteint les objectifs de recettes de l’exercice 2023. “C’est avec une immense fierté que je me réjouis de l’atteinte de l’objectif de recettes budgétaires au titre de l’année 2023 […]“, ainsi parlait-il.

Sur une prévision budgétaire de 165 572 000 000 F CFA, le service des domaines a réalisé au 27 novembre, la somme de 166 250 992 314 F CFA. Ce qui fait un taux de réalisation de 100 %.

Cette performance n’est pas venue au hasard. Loin s’en faut. Depuis trois ans qu’il est à la tête de la DND, Abdoulaye Dicko a atteint voire réalisé ses prévisions budgétaires trimestrielles et annuelles avec des montants record. Des résultats dans la continuité qui ont été obtenus grâce au courage et à la détermination de tous les agents des différents segments des domaines.

A chacune de ces performances, le directeur national des domaines a été gratifié d’une lettre de félicitation du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines et de l’Aménagement du Territoire, du ministre de l’Economie et des Finances.

Les plus hautes autorités ne sont pas restées insensibles de leur côté. En mars 2023, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a remercié et encouragé les directeurs des impôts, des douanes, des domaines et du Trésor lors d’une audience.

Et pour cause, les différents services de l’assiette ont versé au Trésor public, la somme de 1766 milliards F CFA pour l’exercice 2022. Il s’agissait pour le Premier ministre de marquer la reconnaissance de l’Etat à ceux qu’il a qualifiés de “soldats de l’économie”.

Abdoulaye Dicko, très ému et surtout content du résultat 2023, a adressé ses chaleureuses félicitations au personnel des domaines et à tous les services et structures d’appui.

Les félicitations du syndicat

A la suite du directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko, la Section syndicale des domaines et du cadastre n’est pas restée de marbre. Son secrétaire général Mamadou Kéita a galvanisé ses collègues par des mots d’encouragement.

“Ce jour 1er décembre 2023, la Section syndicale des domaines et du cadastre a appris avec joie et fierté, l’atteinte des prévisions de recettes budgétaires assignées à la direction nationale des domaines (DND). Elle profite de cette occasion pour adresser ses félicitations à l’ensemble du personnel de la DND et de la direction nationale du cadastre (DNC).

Malgré la conjoncture et les conditions de travail difficiles, l’engagement de l’ensemble du personnel a donné un résultat satisfaisant. La Section syndicale demande plus de courage et d’assiduité aux agents des domaines et du cadastre”.

