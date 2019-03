La base militaire de l’armée malienne à Dioura, dans le cercle de Téninkou, région de Mopti, a été attaquée par les djihadistes, tôt le dimanche dernier. Elle a couté la vie à une vingtaine de militaires et causé des dégâts matériels importants. Un événement qui n’a pas laissé indifférent l’homme d’affaires malien, non moins président d’honneur de l’ADP Maliba, Aliou Diallo. Pour celui qui est arrivé 3e lors de la présidentielle de 2018, il faut revoir le modèle de paix au Mali. Cela, pour sauver des vies humaines.

Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, Aliou Diallo qualifie cette attaque de barbare et sanglante qui a encore endeuillé nos forces armées. Il a ainsi présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et prier pour le repos éternel de leurs âmes.

Selon l’homme d’affaires, cet acte odieux porte une nouvelle fois un coup très dur au moral des Maliens. Chaque fois, ce sont des Maliens, civils et militaires, qui perdent la vie en masse. Pour lui, il est temps que cela cesse. Entre un accord de paix qui tarde à se mettre en œuvre et le nombre de morts maliens qui grimpe en flèche, n’est-il pas temps de revoir notre modèle de paix pour sauver enfin les précieuses vies humaines?

Une vraie paix, celle des braves, sauvera plus de vies que la situation actuelle qui bat tous les records de morts innocents, civils et militaires, nationaux et étrangers, en 59 ans d’indépendance.

Tout comme son président d’honneur, le comité exécutif de l’ADP-Maliba dit avoir appris avec émoi l’attaque terroriste intervenue le 17 mars 2019 dans la localité de Dioura, région de Mopti. Dans un communiqué, le parti condamne avec la dernière rigueur cette attaque barbare et ignoble et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le parti appelle à l’union sacrée de toutes les filles et fils du Mali autour de nos forces armées et de sécurité en cette période difficile de la vie de la nation.

Aussi, appelle t-il le gouvernement à un renforcement du dispositif de renseignements et de sécurité au niveau de tous les postes de sécurité ; invite les populations à plus de collaboration avec les forces armées de défense et de sécurité dans sa lutte contre les ennemis de la paix.

André Traoré

