Le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, a expliqué devant les journalistes, les circonstances dans lesquelles l’attaque terroriste à Tessit s’est déroulée. Cette attaque a fait 42 morts chez les FAMA et 37 chez les terroristes. La conférence a eu lieu dans la salle de conférence du dit service, devant une brochette de journalistes, le jeudi 11 août 2022.

« Il était 15heures au moment où les populations vaquaient à leurs affaires, lorsque des hommes armés mélangés aux gens ont attaqué le camp des FAMA », a dit le colonel Souleymane Dembélé. Selon lui, pour éviter un bain de sang, les effets collatéraux au sein de la population, les militaires ont cherché à gérer avec professionnalisme, la situation. Il dira que cela a fallu ce grand sacrifice de la part des FAMA qui ont pris un grand coup.

Avant de rappeler que ce qui s’est passé à Moura est encore vivant dans les esprits où l’armée a été injustement accusée par des tierces personnes ignorant les modes opératoires des terroristes qui emploient des méthodes peu orthodoxes, se souciant peu de la vie des gens.

Le colonel Dembélé a fait savoir que dans une guerre asymétrique, tout est possible et tout peut arriver à tout moment, surtout que quand on sait que l’ami du jour peut devenir l’ennemi la nuit.

Il dira que chacun de nous peut devenir terroriste sans le savoir. C’est pourquoi, a-t-il fait savoir, beaucoup de suspects ont été pris à Bamako après l’attaque du camp de Kati, car l’ennemi s’est confondu à la population et a employé toute sorte d’astuce. « Les terroristes emploient des jeunes, des personnes qui sont dans une extrême pauvreté, des gens qui sont dans un dénouement total », souligne-t-il. Dès lors, le colonel Dembélé a invité la population à aider les forces de défense et de sécurité afin de débusquer ces forces du mal.

Selon lui, ce qui s’est passé à Kati est un exemple à suivre et chaque Malien doit savoir que nous vivons désormais avec nos ennemis tous les jours. « Aujourd’hui, l’information est la seule alternative crédible pour mettre hors d’état de nuire cet ennemi commun », a-t-il insisté.

Il n’a pas manqué d’expliquer les différentes opérations menées par les FAMA qui attestent la montée en puissance de nos soldats. Les deux opérations, à savoir l’opération « Maliko » et l’opération « Kèlètigui », selon le colonel Dembélé, ont permis aux FAMA, dans les différentes zones du centre, de neutraliser des terroristes, de récupérer des arsenaux de guerres.

Il dira que les FAMA vont désormais à la recherche des terroristes et vers la destruction de leurs sanctuaires. Il a expliqué que la montée en puissance des FAMA se traduit également par l’acquisition de nouveaux équipements.

Ces appareils reçus, le mardi 9 août 2022, sont composés d’aéronefs (Casa 295), d’hélicoptères de combat, de véhicules de transport, d’avions de chasse bombardiers « Rien ne sert d’acquérir des appareils sophistiqués au dessus de notre bourse et dont nous n’avons pas les moyens d’entretenir », a fait comprendre le colonel Dembélé aux journalistes.

Il dira que les FAMA continuent à consolider leurs acquis opérationnels malgré l’hivernage face à des terroristes de plus en plus fébriles qui n’ont plus la capacité de contenir les FAMA si ce n’est d’utiliser les populations comme des boucliers humains ou la pose des EEI, des engins improvisés, des tirs indirects contre les emprises et des attaques contre les paisibles citoyens.

Il a fait savoir que les FAMA peuvent détruire par semaine une quarantaine d’engins explosifs. Des succès remarquables ont été enregistrés à Sokolo et avec l’attaque de l’emprise de Douentza. Là, 68 terroristes ont été neutralisés, lesquels étaient essentiellement constitués de combattants, de poseurs d’EEI et de guetteurs ; des motos ont été également saisies, ainsi que des fusils.

Cependant le colonel Dembélé a invité les journalistes à éviter de dire certaines choses, surtout des propos de nature à nous mettre dos à dos avec nos voisins ou ternir les relations. C’est pourquoi il a indiqué que la DIRPA est en train de se préparer pour sensibiliser les «vidéosmens», ceux qui utilisent surtout les réseaux sociaux. Il n’a pas manqué de parler des activités de son département. Selon lui, le ministère de la défense a été le théâtre d’importants balais diplomatiques.

Le ministre Ougandais de la défense, la FDIH et l’Association Malienne des Droits de l’Homme, le chef d’Etat Major du Burkina, le nouveau commandant de l’EITM, ont été reçus par le ministre de la défense du Mali, le colonel Sadio Camara.

Le colonel Dembélé a rassuré que le moral des troupes est au beau fixe et rien n’entamera cela. Cependant, il a invité les confrères à la vigilance, a montré la disponibilité de la DIRPA à répondre en tout temps et en tout lieu à leurs exigences pour une information saine et crédible. Il a enfin demandé à la population de suivre l’exemple de Kati.

Fakara Faïnké

Commentaires via Facebook :