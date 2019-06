Le cercle de Yorosso a été secoué le mois dernier par deux attaques terroristes. Ses ressortissants à Bamako se mobilisent en soutien à leur terroir à travers le communiqué ci-après :

Le 19 mai 2019, la quiétude des populations de Koury et de Boura, dans le cercle de Yorosso, a été troublée par deux attaques terroristes simultanées qui ont fait sept (7) morts dont deux gendarmes, un douanier et quatre civils dans la commune de Koury. Dès le lendemain du drame, l’Association pour le Développement du Cercle de Yorosso (ADCY) s’est mobilisée aux côtés de l’administration locale, des élus du cercle et des forces armées et de sécurité pour exprimer sa solidarité et son appui aux initiatives prises dans le cadre de la gestion de la crise.

Pour rendre compte des actions déjà entreprises ou à venir, le bureau de l’ADCY, présidé par Kloussama GOÏTA, a organisé le samedi 25 mai 2019 à Bamako une réunion extraordinaire élargie à tous les ressortissants du Cercle de Yorosso à Bamako. Les participants à la rencontre ont observé une minute de silence en la mémoire des victimes de cette ignoble attaque terroriste avant de recevoir des membres du Bureau des informations sur l’identité des victimes ainsi que les démarches entreprises par le bureau de l’ADCY pour marquer sa compassion à leurs familles à travers l’envoi de délégation aux obsèques et/ou la présentation formelle de condoléances à leurs domiciles.

Les ressortissants du Cercle de Yorosso ont salué la prompte et ferme réaction des militaires déployés à Boura qui ont repoussé les assaillants et permis ainsi de limiter le bilan des victimes.

L’ADCY se félicite du travail de l’administration, des élus locaux et des autorités coutumières pour faire face aux conséquences de ce douloureux épisode.

Les ressortissants du cercle de Yorosso ont unanimement exprimé leur soutien aux FAMAs pour les renforts mobilisés pour une meilleure sécurisation de nos localités surtout en cette veille d’hivernage qui représente le moment le plus important de l’année pour nos parents paysans. Une délégation de l’ADCY portera sur place le message de solidarité des ressortissants établis à Bamako et qui restent déterminés à apporter leur contribution à toutes les actions utiles à la préservation de la paix indispensable au développement de notre pays et de nos terroirs. Enfin, l’association appelle toutes les populations à la vigilance pour aider les différentes autorités compétentes à assumer leurs fonctions régaliennes de protection de l’ensemble des populations maliennes sans distinction aucune.

Bamako, le 27 mai 2019

