L’attaque menée mercredi soir sur la ville de Bandiagara dans le centre du Mali par “des terroristes et des bandits armés” a fait quatre morts, a annoncé jeudi l’Association pour le développement du cercle de Bandiagara (ADB) dans un communiqué, précisant que des boutiques et un véhicule de transport avaient été incendiés et du bétail emporté. Selon des témoignages relayés par l’agence chinoise de presse Xinhua, des tirs nourris ont été entendus entre 21H00 et 22H00 à l’entrée de cette ville située à près de 675km au nord-est de Bamako, la capitale.

Alors que le nombre de victimes différait (deux à quatre morts) selon les témoins, un élu joint sur place a indiqué sous couvert d’anonymat jeudi en fin de journée qu’on déplorait la mort de quatre civils. Selon lui, c’est l’offensive de la police et de la Garde nationale, appuyée par un hélicoptère, qui a “contraint les assaillants à se replier rapidement, donc à limiter les pertes en vies humaines et les dégâts matériels”.

Dans son communiqué, l’ADB a interpellé les autorités politiques et militaires de la transition en leur demandant de prendre “toutes les dispositions idoines pour sécuriser les populations et leurs biens”. Elle a également condamné “ces attaques barbares et lâches que la ville de Bandiagara subit pour la deuxième fois, faisant des pertes en vies humaines”, souhaitant que leurs auteurs soient recherchés, arrêtés et traduits en justice.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux niveaux sécuritaire, politique et économique qui a commencé au nord avant de s’étendre au centre et au sud du pays.

Commentaires via Facebook :