BER : Les encouragements du commandant Secteur 3 aux hommes suite aux revers infligés aux GAT à Ber.

Suite à l’attaque du Groupement Tactique d’Intervention (GTI-Scorpion) au camp de Ber par un groupe armé terroriste, le 06 octobre 2024, le commandant du secteur 3 de l’Opération Maliko le Colonel Seydou Bassirou NIANGADO s’est rendu le 08 octobre 2024 à Ber pour encourager et féliciter les hommes pour leur promptitude. Après les honneurs militaires, le Colonel NIANGADO a rencontré la troupe, échangé avec le commandant du GTI Scorpion et son staff, et visité le camp et les points d’explosions des véhicules kamikazes. Ensuite, il s’est porté aux cheveux des blessés pour leur souhaiter prompt rétablissement.

L’objectif des terroristes était de rentrer dans le camp afin de causer le maximum de dégâts, mais les hommes du GTI-Scorpion les ont neutralisés avant qu’ils ne déroulent leur manœuvre funeste. Ils ont fait exploser les deux véhicules bourrés d’explosifs qui tentaient de prendre d’assaut le camp. Le groupe terroriste était une cinquantaine à foncer sur le camp mais la détermination et l’engagement de nos hommes ont pris le dessus sur l’ennemi. Une vingtaine de terroristes a été neutralisée, plusieurs autres blessés. Des radios talkiewalkies, des armes lourdes notamment un LRAC, un PKM, une 12,7mm, trois PM, des chargeurs garnis, et une dizaine des motos abandonnées par l’ennemi. En plus des véhicules, plusieurs motos ont été également brûlés par nos FAMa. On dénombre 6 blessés légers côté FAMa et des dégâts légers dû à la déflagration.

Il faut noter que le groupe, qui a attaqué le camp de Ber, a quitté Lerneb, Gargando pour converger vers le camp FAMa de Ber, selon un terroriste appréhendé. Le cerveau de l’attaque Aliza Ould yehia a été neutralisé.

Le commandant du secteur 3 de l’opération Maliko repart de Ber très satisfait de l’engagement des hommes et des résultats engrangés sur le terrain.

Source : Fama

