Bilan de l’attaque contre le camp militaire de Léré : plus d’une trentaine de terroristes neutralisés

L’Etat-major Général des Armées informe que dans l’après-midi du 17 septembre 2023 à 15h30, les Forces Armées Maliennes de la localité de Léré, région de Tombouctou, ont réagi à une attaque complexe des terroristes à bord de véhicules et sur motos, contre le camp du Groupement de la Garde Nationale et celui de l’Armée de Terre, respectivement au centre et à la périphérie de ladite localité.

Les FAMa, conformément à leur mission régalienne, ont, dans leur riposte, priorisé la sécurité et la protection des populations civiles, prises en étau pendant les intenses combats de rues. Les renforts aéroterrestres ont été déployés en appui, y compris des frappes aériennes de précision.

Le bilan provisoire fait état de :

– Côté ami: 05 morts et 20 blessés, 11 portés disparus, des dégâts matériels en cours d’évaluation, y compris un avion d’appui feu ayant fait un atterrissage forcé dont l’équipage est recherché.

– Côté terroriste: 07 corps abandonnés dans le camp de l’Armée de Terre, 08 véhicules détruits dont certains équipés d’armes lourdes avec des occupants, estimés à une trentaine, neutralisés. Plusieurs blessés ont été évacués en soins dans le secteur. Les frappes aériennes ont visé plusieurs autres cibles dans la zone.

L’Etat-major Général des Armées salue le professionnalisme des FAMa qui a permis de limiter les dommages collatéraux civils.

L’Etat-major Général des Armées s’incline devant la mémoire des morts au

combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il salue le soutien remarquable des populations du secteur avant, pendant et après les combats. Les Forces Armées Maliennes se consolident sur leurs positions dans la localité et rassurent les populations de leur engagement à poursuivre la lutte contre les terroristes dont le seul but était de faire un carnage et faire porter la responsabilité par les FAMa.

La zone est sous surveillance et observations aériennes avec pour objectif, la recherche et la destruction des terroristes en débandade.

Bamako, le 18 septembre 2023

LE DIRECTEUR DE LINFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMEES,

LE DIRECTEUR

COLONEL SOULEYMANE DEMBÉLÉ

Chevalier de l’Ordre National

