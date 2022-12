Selon des sources concordantes, l’Armée a mené des frappes aériennes, le samedi 10 décembre dernier, contre des positions terroristes, dans le Gourma. Le bilan fait état de nombreux cadres de l’EIGS abattus et d’autres blessés.

La zone visée par ces frappes aériennes est surtout celle située entre Tessit et Fitili, où depuis un certain temps, des affrontements violents et meurtriers opposent des groupes terroristes rivaux. Il s’agit des terroristes de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) et ceux du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM). Les mêmes sources indiquent que l’Armée a lancé des raids aériens sans aucun discernement.

Parmi les cadres de l’EIGS mis hors d’état de nuire figure Moussa Maloum. Ce dernier a terrorisé toute la zone de la Commune de Ouatagouna, causant toutes sortes d’exactions, essentiellement, contre les civils. On signale également d’autres cadres de ce groupe terroriste neutralisés. Par ailleurs, certains blessés dans les rangs de ces radicaux ont été aperçus en train d’être soignés dans plusieurs localités de la zone d’Ansongo.

La nouvelle de sa mort a été accueillie avec soulagement par la population locale comme un desserrement de l’étau sécuritaire et, surtout, la fin des exactions contre les civils. Outre des agressions physiques, ces derniers doivent également assister impuissamment au vol de leurs nombreux troupeaux. Les cheptels de certaines localités de la zone opérations militaires

