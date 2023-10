Gourma Rharous : Les groupes terroristes tentent d’asphyxier la ville

Cette situation inattendue présage le spectre de la famine dans les esprits, car les céréales de base manquent déjà cruellement sur le marché. Les commerçants sont en rupture de stocks. Les pâtes alimentaires, l’huile, le sucre, le lait en poudre sont presque introuvables, sinon à des prix faramineux. Pour résumer ce tableau : le kilogramme de riz atteint 1.000 Fcfa dans un intervalle de trois jours, tant qu’on pouvait s’en procurer.

Selon le rapport produit par le comité local de la Croix-Rouge malienne, le 3 octobre dernier : « Si d’ici quelques jours la situation reste toujours bloquée, on risque d’assister à une situation humanitaire très compliquée ». Le même rapport souligne que l’approvisionnement des marchés voisins est «fortement perturbé» et que «certaines foires ont même arrêté de fonctionner».

La genèse de la dégradation sécuritaire sur la bande du fleuve, en aval de Tombouctou jusque dans la Commune de Banikane et qui est la principale cause de cette crise alimentaire, est directement liée à la rétrocession de l’emprise de Ber par la Minusma aux Forces de défense et de sécurité maliennes. À cela est venu se greffer, l’accueil de plus de 400 rescapés de l’attaque terroriste contre le bateau « Tombouctou » à Zorhoy, dans la Commune de Banikane.

Leur prise en charge alimentaire a fortement impacté les stocks existants sur le marché, pendant leur séjour qui a duré onze jours. Après leur départ, l’étau s’est davantage resserré sur la ville par le fait de groupes armés qui s’emparent exclusivement des chargements des pinasses, privant Rharous de tout approvisionnement.

Logiquement, les prix sur le marché ont pris l’ascenseur. Les derniers sacs de riz, denrée de consommation massive, se sont arrachés à 40.000 Fcfa, les 50 kilos. Plus un grain de mil sur le marché. La situation est devenue encore compliquée, quand plus d’une quarantaine de pinasses venant de Gao, en direction de Tombouctou et Mopti, ont jeté l’ancre à Rharous, sous la contrainte de la menace située en amont, particulièrement entre le site d’Ereintedjeff. et le village de Bourem Inaly.

Cette portion d’axe est aujourd’hui, l’enfer des transporteurs fluviaux. Les passagers que ces pinasses ont déversés dans la ville, ont gonflé la masse de la consommation, contribuant ainsi fortement à la dégradation de la situation alimentaire de la ville de Rharous. La triste image qui s’offre aux yeux aujourd’hui est l’errance de ces passagers épuisés, affamés, dans les rues, demandeurs de l’aide aux autochtones aussi désemparés par la gravité du moment. Ce tableau pathétique fait penser à l’adage songhay qui dit : «Un oiseau mort de faim ne peut assouvir la faim.»

Sous un hangar du marché, des charretiers désœuvrés causent paresseusement. Soudain, celui qui apparaît être le plus jeune et le bout-en-train du groupe se met prestement debout, comme projeté par un ressort. Il prend une pause d’orateur emphatique, néanmoins plein de désespoir, un brin fataliste s’exclame : « Seigneur, préserve nous, nos enfants et nos biens de la terreur de ces criminels et mécréants. Verse sur ce déluge de feu, Ton eau qui n’est ni celle d’une jarre, ni celle du fleuve, ni celle de la mer». Il s’arrête un court instant et comme revenant d’un songe, il ajoute philosophiquement : «Le malheur et le bonheur ont toujours été des compagnons inséparables.» Tranquillement, il reprend sa place. Un long silence suivit.

Aujourd’hui, la ville de Rharous vit comme sous cloche. Les jours sont rythmés par la peur d’une crise qui se fait déjà sentir et qui alimente toutes les discussions, mais aussi les alertes d’attaques terroristes imminentes. Il y a de quoi, car dans la nuit du 6 octobre, des pinasses en provenance de Tombouctou et qui ont osé braver le danger ont essuyé des tirs faisant plusieurs blessés, pris en charge en ce moment au Csref de Rharous.

Celles qui n’ont pas pu échapper sont encore entre les mains de leurs agresseurs. Des sources concordantes font état de cas de femmes violées.

La ville de Rharous risque de connaître dans quelques jours, une grave crise alimentaire, si des dispositions sécuritaires rigoureuses ne sont pas prises, pour rétablir normalement le trafic fluvial sur la bande du fleuve, dans la zone où pullulent ces groupes armés. Cette voie étant le principal moyen de ravitaillement et de déplacement des populations riveraines a besoin d’être fortement sécurisée, sinon, il peut survenir à n’importe quel moment, des drames humanitaires aux conséquences insoupçonnées.

Mohamed Gakou/Amap-Gourma Rharous

