La Croix-Rouge affirme que ses deux collaborateurs enlevés au Mali ont été libérés sains et saufs

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé, lundi, que ses deux employés enlevés au Mali, au début de ce mois de mars, ont été libérés sains et saufs.

Dans un tweet, le CICR a écrit : “Nous confirmons que les 2 collaborateurs du CICR enlevés le 4 mars entre Gao et Kidal dans le nord du Mali ont été libérés ce soir. Nos collègues se portent bien et ont été libérés sains et saufs, et sans conditions. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à leur libération”.

La nouvelle de la libération a également été confirmée par voie de communiqué, par Antoine Grand, chef de la délégation du CICR au Mali qui a déclaré : “Nous sommes soulagés de retrouver nos collègues sains et saufs. Ils retrouveront leurs familles dès que possible”, avant d’ajouter, “Nous remercions tous ceux qui ont travaillé sans relâche depuis le début de l’incident pour assurer leur libération rapide et inconditionnelle.”

Le CICR n’a pas révélé les noms ou nationalités des collaborateurs enlevées. Il a également déclaré qu’il ne divulguerait aucune information sur les circonstances dans lesquelles l’enlèvement, la captivité ou la libération ont eu lieu.

L’enlèvement avait eu lieu sur la route entre Gao et Kidal dans le nord du Mali, une région où des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à Daech mènent des attaques depuis une dizaine d’années.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

