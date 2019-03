Depuis 2012, le nord et le centre du Mali font face à une situation d’insécurité. La Faculté de droit privé a organisé un débat avec le Général Didier Dakouo, ancien et premier chef d’Etat-major du G5 Sahel, et Souleymane Koné, ancien ambassadeur du Mali en Mauritanie. Les deux conférenciers sont venus à l’université parler de “la situation sécuritaire au Mali de 2012 à nos jour”, pour le Général Didier Dakouo, et des “enjeux géostratégiques du conflit malien” pour Souleymane Koné.

L’université est la dernière chose à laquelle on pense qu’en on est au pouvoir. Alors les scientifiques ont décidé de jouer leurs partitions. Selon Kissima Gakou, leur mission ne s’arrête pas seulement à la formation et l’encadrement des étudiants.

D’après le doyen de la FDPRI, le forum a pour but de saisir des problématiques. “Notre rôle, est de mettre la lumière de la science sur les phénomènes, de manière à ce que les communautés soient outillés pour finalement aider ce pays à sortir de ce problème”.

Zeïnabou Fofana

