Libération de Farabougou : Assimi Goita rompt le silence et donne la vraie information

Farabougou libéré ou pas ? la question était au cœur des discussions depuis que le Vice-président de la transition s’est fait hélitransporté, photographié dans le village sous blocus des terroristes. Dans un communiqué publié, ce jeudi 5 novembre, le Colonel Assimi Goita donne la situation actuelle à l’opinion.

-Maliweb.net- « Sept (07) tonnes de vivres et de médicaments ont été acheminées dans le village de Farabougou ». C’est la principale information du Communiqué diffusé par le Vice-président de la transition. Une action de générosité qui a lieu dans le cadre d’une « vaste opération de ravitaillement », tenait le Colonel Assimi Goita à informer l’opinion nationale et internationale.

Pourquoi ravitailler, avec le concours inestimable de la Minusma, un village déclaré « libéré » ? Aux dires d’Assimi Goita, le but est de « soulager les populations dont l’environnement immédiat est marqué par des restrictions de mouvements en raison des opérations de sécurisation engagées dans le secteur».

De « libération » à « restriction » de mouvement. Le Malien lambda se perd dans le lexique de communication. Pendant ce temps, des informations font écho d’un second pont dynamité aux alentours de Farabougou. Mais à en croire, l’autorité suprême du Mali en charge de la Défense et de la Sécurité nationale un « important dispositif militaire » de sécurisation et de sauvegarde du village de Farabougou est « bien en place » et les opérations se poursuivront ce vendredi 6 novembre et les jours suivants.

Il ne reste plus croiser les doigts pour les habitants de ce village situé à 300 km de Bamako.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

