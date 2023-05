Courant avril, les FAMa ont mené un combat sans merci contre les terroristes en détruisant 13 plots logistiques terroristes, neutralisés 167 terroristes, 32 interpellés, 09 véhicules et 148 motos détruits ou récupérés. Ces informations ont été données par l’état-major général des armées à travers la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), la semaine dernière.

Il ressort de ce communiqué qu’au cours des opérations, 53 PM, 06 PKM, 04 Lrac, 06 fusils de chasse, d’importantes quantités de matériels de fabrication d’EEI et de munitions de tous calibres ont été récupérés.

Toujours côté ennemis, 27 EEI détruits, 850 motos, 05 camions, 01 porte char, 05 chargeurs et d’importantes quantités de vivres et de couvertures saisies, 09 terroristes repentis et 15 autres sont en attente d’être recueillis. Côté FAMa : 09 morts aux combats, 17 PM, 02 Lrac, 02 mitrailleuses 12,7mm, 07 véhicules perdus et détruits.

En effet, ces actions majeures menées par les Forces armées maliennes (FAMa) dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kèlètigui se sont déroulées sur les théâtres d’opérations Est et du Centre. Les priorités ont porté sur la surveillance et la consolidation des renseignements sur la localisation des groupuscules terroristes très mobiles, leurs réseaux et leurs complices tant dans les zones urbaines que dans les forêts.

Explicitement, sur le Théâtre Est de l’opération, les priorités ont porté sur la consolidation de la reprise de l’initiative tant sur le plan aérien que terrestre.

Selon le communiqué de la Dirpa, les vols de surveillance, réassurance des populations et de contrôle du territoire dans la région de Kidal, Gao et Ménaka de même que les reconnaissances offensives terrestres majoritairement ont été menées avec succès dans les régions de Ménaka et Gao ainsi des escortes et des actions civilo-militaires de distribution de vivres.

Cependant, sur le théâtre Centre de l’opération Maliko, l’action majeure a été la réaction professionnelle des FAMa pendant l’attaque déjouée contre l’aéroport de Sévaré, la destruction de multiples plots logistiques par des frappes aériennes, des reconnaissances offensives, des opérations aéroportées et des saisies d’importantes logistiques terroristes et l’appui aux populations.

A ceux-là, il faut ajouter « la prompte réaction des FAMa contre des groupes terroristes sur la route de Kita-Diéma, Mourdiah-Nara, les engins explosifs improvisés, l’attaque contre les cibles molles dans la région de Sikasso, Nara et Ségou », précise la Dirpa.

Par ailleurs, les terroristes en débandade gardent des capacités de nuisance orientées principalement vers la pression sur les populations, l’emploi des EEI et l’attaque contre les cibles molles.

« L’Etat-major des armées confirme la nuisibilité des groupes terroristes par un emploi continu d’enfants soldats dans les combats, salue le soutien, l’engagement, la collaboration et le courage des populations auprès des FAMa qui continueront la recherche et la destruction des terroristes dans le respect strict du DH et DIH », conclut le communiqué.

Adama DAO

