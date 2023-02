Lutte contre le terrorisme : L’armée malienne annonce avoir neutralisé 34 terroristes dans la région de Mopti

L’armée malienne a annoncé avoir neutralisé 34 terroristes, dans la nuit du 06 au 07 février 2023 lors d’une opération spéciale contre un groupe armé terroriste dans le secteur de Korientzé, région de Mopti.

Selon le colonel Souleymane Dembelé, directeur de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), cette opération est le résultat d’une série de collectes et d’analyses d’informations sur la chaîne de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur. « Le professionnalisme des FAMa dans cette longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l’action ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro », précise, dans un communiqué, le directeur de la DIRPA. Le document dresse le bilan suivant : 30 terroristes neutralisés ; des matériels récupérés dont 33 AK-47, 2 LRAC (Lance-Roquette Antichar), 97 chargeurs d’AK-47, 12 talkies-walkies avec chargeurs, 1 grenade offensive, de grandes quantités de munitions et d’autres objets divers. Du côté de l’armée malienne, explique Souleymane Dembelé, il n’ y a eu aucune perte en vie humaine, ni de blessés. Par ailleurs, « une action de fouille à NGorodia, dans le même secteur de Korientzé a fait : 4 terroristes neutralisés ; 4 AK-47, un 1 talkie-walkie, 4 portes chargeurs et des objets divers récupérés », lit-on dans le communiqué.

Selon l’armée malienne, le ratissage contre les groupes armés terroristes et leurs complices continueront sur l’ensemble du territoire national. « Le combat contre ces groupes se poursuivront pour garantir la sécurité, la protection et la stabilité. L’Etat-Major Général des Armées invite les populations à se départir des groupes terroristes et à dénoncer incessamment toutes complicités »,explique l’armée malienne.

Sidiki Adama Dembélé

———————-

Nara: 3 morts dans une attaque contre le poste de contrôle

Dans la soirée du mardi 7 février 2023, des individus lourdement armés ont attaqué le poste de contrôle de Nara. Selon des sources locales, 2 policiers et 1 gendarme ont été tués lors de l’attaque. Après leur forfait, les bandits ont été pris en chasse par les forces de défense et de sécurité et 3 suspects ont pu être appréhendés.

