Dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme à travers l’opération Maliko et l’opération Keletigui, l’armée malienne annonce avoir neutralisés 02 terroristes à Nara, 17 suspects interpellés dont trois ressortissants européens, et la neutralisation d’un groupe armés terroristes.

Communiqué

Les forces armées maliennes FAMA dans leur montée en puissance consolident les acquis opérationnels qu’elles continuent d’engranger depuis décembre 2021. Elles font face à des terroristes de plus en plus fébriles qui adoptent désormais l’évitement et se confondent dans la population tout en maintenant par intimidation. Ces terroristes en débandade disposent encore de capacités de nuisance reposant essentiellement sur les poses d’engins explosifs improvisés. Ils procèdent également au sabotage des réseaux GSM aux tirs indirects sur les emprises et ont présentement comme mode d’action la prise populations civiles comme boucliers humains.

L’état Major Général des armées porte à la connaissance de l’opinion que les FAMa maintiennent leur dynamique offensive de recherche et destruction des terroristes et de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui.

Depuis notre dernier communiqué en date du 08 2022 les FAMa continuent de conduire leurs activités de routine avec la sécurisation de foires, les escortes, les releves et les patrouilles de sécurisation des personnes et des biens. Elles procèdent aussi à l’intensification de la recherche du renseignement et aux contrôles de zones particulièrement au centre au sud du pays avec des actions majeures résumées comme suit:

Sur le théâtre Est de l’opération Maliko,

Une mission de patrouilles conduite du 05 au 12 Avril 2022 dans la zone d’ansongo a permis l’interpellation de 10 suspects mis à la disposition de la prévôté pour des fins d’enquête.

Les contrôles de zones dans les secteurs de Gao et Fafa ont permis la récupération de 27 têtes d’animaux au pont wabaria à Gao et la saisie de trois barriques de 200 titres et de nombreux autres bisons, tous remplis de carburant soit environ 2065 littre.

Sur le théâtre centre de l’opération Maliko.

Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des acquis de l’opération à Mourah dont le secteur reste toujours une zone opérationnelle de haute surveillance

A youwarou dans la région de Mopti, les opérations ont permis l’interpellation de 06 terroristes et la récupération de 257 sacs de céréales constituant la zaka perçue auprès de paisibles populations.

Après l’attaque des dozos à Tientienboubou dans la zone de Niono ayant fait 04 morts et 08 blessés civils, la patrouille FAMA a procédé à l’interpellation, le 04 avril 2022 , de 02 suspects mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d’enquête

_ le détachement FAMa de Diabaly a procédé à l’interpellation, le 10 avril 2022 de 05 suspects dont 03 ressortissants européens

En zone sud,

Dans la région de Nara une patrouille FAMA a procédé à la neutralisation de 02 terroristes et la saisie d’un congélateur de marque Sharp, 33 panneaux solaires de grand format, 04 batteries dont 02 blindés,,01 groupe électrogène 01 régulateur, 01 pompe à eau 03 tonnes de petits mil, 07 sacs de riz de 50 kg, 01 sac d’arachide de 100 kg et plusieurs autres pièces de rechange de motos

Une patrouille d’opportunité à également permis neutraliser un GAT sur l’axe Sebabougou- Diema et la récupération de 01 AK 47 et 02 chargeurs garnis.

L’état Major Général des armées rassure que les actions de recherche de renseignements de surveillance de recherche et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront et leurs interpellations dans les zones urbaines continueront.

L’état Major des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l’emploi de civils comme boucliers humains

Bamako, le 12 Avril 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Souleymane Dembélé

