Lutte contre le terrorisme : L’armée malienne revendique d’importants succès contre les groupes terroristes

L’État-Major Général des Armées du Mali a annoncé de “d’importants succès” dans sa lutte contre les groupes terroristes, avec plusieurs frappes réussies et de nombreux ennemis neutralisés. Selon un communiqué publié le 9 août 2024, ces opérations se sont déroulées sur plusieurs fronts, notamment dans les régions de Kidal et Mopti, entre le 6 et le 9 août.

L’une des actions les plus significatives a eu lieu le 8 août dans la région de Kidal, plus précisément dans la zone de Tinzaouatene. Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené une frappe aérienne “chirurgicale” qui a détruit un blindé camouflé appartenant aux terroristes et a neutralisé plusieurs combattants ennemis. “Nos vaillantes FAMa poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés dans la zone de Tinzaouatene. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d’armes détruites”, a précisé le communiqué de l’État-Major.

La veille, le 7 août, un poste de sécurité à Kouakourou, dans la région de Mopti, a été attaqué par des terroristes aux alentours de 18h30. Selon les informations fournies par l’armée, la riposte des FAMa a été “foudroyante”. “Les combats, très violents, se sont poursuivis après le crépuscule avec l’intervention des vecteurs aériens FAMa,” selon le communiqué de l’armée malienne.

L’État-Major a également souligné que ces succès témoignent de la détermination des forces armées maliennes à sécuriser l’ensemble du territoire national. “Unis, nous vaincrons !”, conclut le communiqué, en rassurant la population que les opérations se poursuivront sans relâche pour traquer les groupes armés.

M.K. Diakité

