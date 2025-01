Mali : “14 terroristes neutralisés” lors d’une attaque à Diangassagou (FAMa)

– Dans la région de Mopti, au centre du pays

L’armée malienne a annoncé avoir repoussé mercredi “une attaque terroriste” dans la localité de Diangassagou, dans la région de Mopti. C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public par l’état-major général des Armées et consulté par Anadolu.

« L’état-major général des Armées informe l’opinion que les FAMa (Forces armées maliennes) ont repoussé une attaque terroriste dans la localité de Diangassagou, région de Mopti, le 08 janvier 2025 à 17 h 30 », indique la Direction de l’information des relations publiques des Armées.

La même source précise que « la riposte terrestre combinée aux appuis aériens a neutralisé 14 terroristes sur les lieux de combat, 9 motos et divers matériels de guerre récupérés », ajoutant que « des frappes aériennes ont détruit une colonne de terroristes en repli à 15 kilomètres au sud de la localité ».

Pour rappel, les autorités maliennes mènent des opérations fréquentes contre les groupes armés, notamment dans le nord et centre du pays, dans le but de répandre l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et de contrer les tendances séparatistes. Dans la nuit de lundi à mardi, un militaire avait été tué et 30 terroristes neutralisés lors d’une attaque à Nioro du Sahel.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

